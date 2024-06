Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Han Sun Hwa, aktris dan penyanyi Korea Selatan, telah menarik perhatian penonton dengan berbagai peran yang dimainkannya dalam serial drama Korea. Salah satu proyek terbaru yang melibatkan Han Sun Hwa adalah "My Sweet Mobster", di mana dia memainkan peran utama yang menonjol. Dilansir dari Mydramalist, mari kita lihat lima drakor yang menampilkan bakatnya yang berkilau.

1. My Sweet Mobster

My Sweet Mobster adalah cerita tentang seseorang yang mendapatkan kesempatan kedua dan memulai kembali. Seo Ji Hwan, yang dulunya seorang gangster, memulai perjalanan untuk meninggalkan masa lalunya yang bermasalah. Dia melakukan perjalanan ke seluruh Korea, membongkar organisasi kriminal, dan memberikan kesempatan baru bagi mantan narapidana. Di tengah perjalanannya, ia bertemu lagi dengan Go Eun Ha (Han Sun Hwa), teman masa kecilnya yang sekarang menjadi pembuat konten anak-anak yang dicintai banyak orang.

Eun Ha, yang dikenal sebagai 'saudara perempuan mini' bagi penonton muda, menunjukkan kehangatan dan kepositifan dalam videonya, terinspirasi oleh kenangan indah mereka bersama Ji Hwan, teman bermain dan pelindung masa kecilnya. Dia melihat sisi baik Ji Hwan di balik sikap kasarnya, dan dengan kasih sayang yang tulus, dia berusaha membantunya mengembalikan kebahagiaan masa kecil mereka bersama, memberinya sedikit harapan di tengah bayang-bayang masa lalu yang gelap.

2. Work Later, Drink Now

Drakor ini mengisahkan Ahn So Hee, Han Ji Yeon, dan Kang Ji Gu yang menikmati waktu bersantai setelah bekerja dan bersosialisasi. Mereka semua masih single dan berusia 30-an. So Hee bekerja sebagai penulis untuk program televisi, Ji Yeon adalah seorang instruktur yoga, sedangkan Ji Gu adalah seorang YouTuber. Mereka semua memiliki teman bernama Kang Buk Gu, seorang produser di sebuah acara varietas televisi, dan sering berkumpul bersama.

Han Sun Hwa kembali sebagai Han Ji Yeon dalam musim kedua dari "Work Later, Drink Now". Dalam musim kedua ini, cerita tentang tiga wanita yang suka minum-minum setelah bekerja kembali lagi! Cerita mengikuti kehidupan An So Hee, seorang penulis naskah televisi, Han Ji Yeon, seorang instruktur yoga, dan Kang Ji Goo, seorang YouTuber yang membuat origami, ketika mereka mencapai usia tiga puluhan. Namun, ketika So Hee tiba-tiba menghilang bersama dua temannya, Sutradara Kang, yang membutuhkan kembalinya So Hee untuk menyelesaikan naskah, memulai pencarian untuk menemukannya.

3. Undercover

Mengikuti kisah Han Jung Hyun yang merupakan agen rahasia dengan reputasi yang luar biasa. Saat menjalankan misi, dia jatuh cinta dengan Choi Yeon Soo dan mereka menikah. Namun, ketika Yeon Soo dinominasikan untuk jabatan tinggi di pemerintahan, masa lalu gelap Jung Hyun mengancam kehidupan mereka. Yeon Soo, seorang pengacara hak asasi manusia yang berjuang untuk keadilan, tidak menyadari bahwa suaminya menyembunyikan rahasia besar. Konflik pun muncul antara keinginan Jung Hyun melindungi keluarganya dan Yeon Soo yang ingin menegakkan keadilan.

4. Backstreet Rookie

Bercerita tentang Jung Saet Byul, seorang gadis cantik berusia 22 tahun yang memiliki kepribadian unik dan suka bertarung. Dia sangat mencintai teman-temannya, keluarganya, dan gaya retro. Meskipun banyak pria yang tertarik padanya, dia hanya tertarik pada Choi Dae Hyun, seorang pemilik toko serba ada yang tampan. Tiga tahun lalu, dia menjadi terkenal sebagai 'orang yang tak terlupakan' setelah kepergok merokok. Sekarang, dia melamar untuk posisi paruh waktu di toko Choi Dae Hyun, dan di situlah kisah cinta mereka dimulai. Bersama-sama, mereka menyembuhkan luka hati, menemukan cinta sejati, dan tumbuh menjadi orang dewasa yang berangan-angan tentang masa depan mereka bersama.

5. School 2017

Drama ini menggambarkan berbagai masalah yang dihadapi siswa sekolah menengah secara realistis. Salah satu dari mereka adalah Ra Eun Ho, yang berjuang untuk bertahan di sekolah yang membedakan antara siswa kaya dan miskin, serta meyakini bahwa nilai terbaik adalah penentu keunggulan. Eun Ho, gadis ceria berusia 18 tahun, bermimpi menjadi seniman webtoon.

Ketika dia secara tidak sengaja terlibat dalam usaha siswa lain untuk menciptakan kekacauan di sekolah, dia dijebak sebagai Siswa X, seorang pembuat onar misterius yang identitasnya dirahasiakan, dan semua mimpi serta aspirasinya tiba-tiba terancam. Dia ditemani oleh Hyun Tae Woon, putra direktur sekolah dengan kepribadian yang sulit dan masa lalu yang rumit.

Setelah mengalami kecelakaan sepeda motor yang merenggut sahabatnya, Tae Woon menjadi tegang, pendiam, dan kasar. Namun, ketika dia berinteraksi dengan Eun Ho, pandangannya terhadap dunia berubah. Dia jatuh cinta pada Eun Ho, dan bersama teman-teman mereka, mereka berkomitmen untuk melawan korupsi di sekolah dan membuat perubahan yang dibutuhkan.

