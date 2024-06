Profil Jiyeon T-ARA yang Berulang Tahun Hari Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jiyeon T-ARA, yang memiliki nama asli Park Ji-yeon, adalah seorang penyanyi dan aktris Korea Selatan yang paling dikenal sebagai anggota girlband T-ARA dan sub-unitnya, T-ARA N4. Dia lahir pada 7 Juni 1993 dan memulai debutnya di industri hiburan Korea pada 2009.

Dikutip dari Fandom, Jiyeon memulai debutnya sebagai anggota T-ARA pada 29 Juli 2009 dengan single "Lie". T-ARA dengan cepat meraih popularitas berkat lagu-lagu hits mereka dan penampilan panggung yang menawan. Pada 2 Mei 2013, Jiyeon juga memulai debutnya sebagai anggota sub-unit T-ARA N4 dengan album mini "Jeon Won Diary".

Pada 20 Mei 2014, Jiyeon merilis mini album solonya yang berjudul "Never Ever". Ini menandai langkah pertamanya sebagai artis solo, di mana ia menunjukkan bakatnya di luar aktivitas grup.

Setelah kontraknya dengan MBK Entertainment berakhir pada Desember 2017, Jiyeon bersama anggota T-ARA lainnya, Qri dan Eunjung, memutuskan untuk meninggalkan perusahaan. Pada Januari 2018, diumumkan bahwa Jiyeon menandatangani kontrak dengan Longzhen Culture untuk promosi di Cina dan Partners Park untuk kegiatan domestiknya.

Pada 12 Juli 2021, Partners Park mengonfirmasi bahwa kontrak Jiyeon telah berakhir, dan pada 18 Februari 2022, Jiyeon menandatangani kontrak eksklusif dengan AnB Group.

Selain bernyanyi, Jiyeon juga aktif di dunia akting. Beberapa drama terkenal yang pernah dibintanginya termasuk "Dream High Season 2" (2012), "Triangle" (2014), dan "Imitation" (2021). Pada 2020, ia membintangi web drama "Next Door Witch J". Selain itu, ia juga membintangi film "Death Bell 2: Bloody Camp" (2010) dan "Gangnam Zombie" (2023).

Pada 3 Juli 2015, dikonfirmasi bahwa Jiyeon berkencan dengan aktor Lee Dong Gun setelah bertemu sebagai lawan main di film "Encounter". Namun, pada 1 Februari 2017, pasangan tersebut mengumumkan perpisahan mereka. Pada 10 Februari 2022, Jiyeon mengumumkan bahwa dia akan menikah dengan pemain bisbol Hwang Jae-gyun pada 10 Desember 2022.

Dilansir dari Asian Wiki, berikut sederet film dan drama yang pernah dibintangi Jiyeon T-ARA:

Film:

- Gangnam Zombie (2023) - Min-Jung

- Death Bell 2: Bloody Camp (2010) - Se-Hee

Drama Series:

- Imitation (KBS2 / 2021) - La Ri-Ma

- I Wanna Hear Your Song (KBS2 / 2019) - Ha Eun-Joo

- Triangle (MBC / 2014) - Sung Yoo-Jin

- Dream High Season 2 (KBS2 / 2012) - Rian

- Miss Ripley (MBC / 2011) - Yuwoo

- Jungle Fish 2 (KBS / 2010) - Yool

- Heroes (SBS / 2010) - Cameo

- Master of Study (KBS2 / 2009)

- High Kick! 2 (MBC / 2009-2010) - Cameo

- Possessed (MBC / 2009)

- Ae-ja and Min-ja (SBS / 2008) - Maeng Na-Yeon

- Lobbyist (SBS / 2007) - Teman anak tunarungu

