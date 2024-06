Menjelang The Atypical Family Tamat, Jang Ki Yong dan Chun Woo Hee Bersatu Lagi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama The Atypical Family akan tamat pekan ini dengan menayangkan dua episode terakhirnya pada 8 dan 9 Juni 2024. Dalam foto potongan adegan episode mendatang yang dirilis JTBC hari ini, Bok Gwi Joo (Jang Ki Yong) dan Do Da Hae (Chun Woo Hee) terlihat kembali bersama setelah sempat terpisah.

The Atypical Family episode 10 yang tayang akhir pekan lalu, Bok Gwi Joo mengetahui bahwa Do Da Hae telah memalsukan kematiannya. Do Da Hae terpaksa melakukan hal tersebut berharap bisa menyelamatkan Bok Gwi Joo.

Setelah mengetahui kebenarannya, Bok Gwi Joo yang putus asa berusaha mencari Do Da Hae. Episode tersebut diakhiri dengan Bok Gwi Joo menyatakan cinta kepada Do Da Hae di pantai tempatnya bersembunyi.



Bocoran The Atypical Family Menjelang Tamat

Foto-foto yang baru dirilis untuk episode berikutnya memberikan gambaran sekilas tentang momen bahagia yang dihabiskan Do Da Hae dan Bok Gwi Joo bersama setelah mereka bersatu lagi. Keduanya saling berpelukan di bawah selimut sambil bertatapan.

Jang Ki Yong dan Chun Woo Hee dalam drama The Atypical Family. Dok. JTBC

Momen bahagia keduanya juga terlihat ketika menyemangati anak Bok Gwi Joo, Bok Yi Na (Park So Yi) selama penampilan tarinya. Do Da Hae merekam penampilan Bok Yi Na, sementara Bok Gwi Joo duduk di sebelahnya mengenakan ikat kepala bertuliskan “Putriku adalah yang terbaik.”

"Bok Gwi Joo akhirnya akan kembali ke hari itu dari 13 tahun yang lalu, dan Bok Gwi Joo dan Do Da Hae akan membuat pilihan akhir mereka," kata perwakilan tim produksi The Atypical Family.

Foto lainnya memperlihatkan keluarga Bok duduk untuk makan bersama. Bok Gwi Joo mengenakan celemek dan senyum ceria setelah memasak untuk keluarganya, sementara kakak Bok Gwi Joo, Bok Dong Hee (Claudia Kim) bereaksi terhadap makanan tersebut dengan gembira.

"Untuk mengetahui apakah Bok Gwi Joo akan mampu menyelamatkan Do Da Hae dan juga mengubah takdirnya sendiri, harap terus menantikannya sampai akhir," kata tim produksi.

SOOMPI | NAVER

