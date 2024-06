Never Let Go, Ini Makna Lagu Jungkook yang Dirilis Hari Ini 7 Juni 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook, salah satu anggota boy band K-pop BTS, siap untuk merilis lagu baru.. Lagu berjudul Never Let Go dirilis pada hari ini Jumat, 7 Juni 2024.

Dilansir dari CNA Lifestyle, lagu ini dibuat sebagai penghormatan tulus dan tanda terima kasih atas cinta tanpa batas yang mereka terima dari para penggemar setia boy band tersebut yang dikenal sebagai ARMY.

“Never Let Go adalah penghormatan yang tulus kepada para penggemar Jungkook yang merangkum pesan 'jangan pernah melepaskan tangan satu sama lain',” tulis label BigHit Music dalam update-nya di Weverse.

Melalui lagu ini, Jungkook ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar atas dukungan dan cinta mereka yang tak tergoyahkan.

Menurut BigHit Music, label BTS, lagu Never Let Go akan menjadi hadiah istimewa bagi ARMY di seluruh dunia, terutama karena dirilis bersamaan dengan BTS Festa tahun ini, yang akan berlangsung seminggu setelahnya di Seoul, Korea Selatan. Lagu ini juga akan menjadi tanda penghargaan atas dukungan yang terus menerus dari ARMY selama sepuluh tahun sejak debut album pertama BTS, Dark & Wild.

Jungkook dan Kisah Perjalanan BTS

Never Let Go adalah lagu solo pertama Jungkook tahun ini dan lagu kedua sejak perilisan album solonya Golden pada 2023. Walaupun telah terbiasa bekerja solo, seperti anggota lainnya, Jungkook juga merindukan kebersamaan dengan rekan-rekannya di BTS.

Dalam wawancara dengan Zane Lowe di Apple Music 1, dia mengungkapkan bahwa ia selalu menanti masa reuni dengan rekan-rekannya.

Jungkook BTS akan merilis single Never Let Go, pada Jumat 7 Juni 2024. (dok. Weverse)

“Kami selalu bersama selama bertahun-tahun sehingga saya merasakan kehampaan karena mereka tidak berada di samping saya. Kalian tahu, aku merindukan mereka… Menurutku sinergi BTS di tahun 2025 akan luar biasa,” kata Jungkook.

Dengan Jungkook yang siap untuk merilis lagu baru yang penuh makna ini, ARMY di seluruh dunia pasti sudah tak sabar untuk mendengarkan ungkapan terbaru dari bintang favorit mereka.

BTS Masuk Daftar Boikot

Dalam tujuh bulan terakhir, konflik antara Israel dan Palestina telah menyebabkan ribuan kematian, termasuk banyak anak-anak. Sementara itu, para penggemar dunia hiburan melangsungkan gerakan boikot artis dan musisi sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan yang terjadi di Palestina.

Di antara banyaknya artis yang masuk daftar boikot, BTS merupakan salah satunya. Gerakan yang disebut Blockout ini mendorong orang untuk memblokir atau unfollow selebriti yang tidak menunjukkan dukungan atau kesadaran terhadap krisis kemanusiaan di Gaza. Sejumlah netizen mengecam para selebriti yang tidak menggunakan pengaruh dan kekayaan mereka untuk membantu mengatasi situasi tersebut.

Disadur dari Kbizoom, pada 11 Mei, seorang jurnalis Palestina yang memenangkan Penghargaan Peabody bernama Bisan Owda memposting dukungannya untuk gerakan tersebut di Instagram. Owda menyoroti keheningan sejumlah besar selebriti, termasuk BTS dalam mengatasi konflik Palestina.

Meskipun beberapa fans BTS mempertahankan grup mereka, gerakan ini menunjukkan bahwa banyak orang merasa perlu bagi tokoh-tokoh terkenal untuk menggunakan platform mereka dalam menyuarakan dukungan terhadap kemanusiaan dan perdamaian di Palestina.

