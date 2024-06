Jang Ki Yong dan Chun Woo Hee Ungkap Bocoran Episode Akhir The Atypical Family

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama The Atypical Family akan segera berakhir pada Sabtu dan Minggu, 8 dan 9 Juni 2024. Para pemerannya, Jang Ki Yong, Chun Woo Hee dan Claudia Kim mengungkapkan sedikti bocoran menjelang episode terakhir drama tersebut.

The Atypical Family disutradarai oleh Cho Hyun Tak, dan skenarionya itulis oleh Joo Hwa Mi. Drama ini menceritakan kisah seorang ayah, Bok Gwi Joo, yang kehilangan kekuatan supernya. Namun setelah bertemu dengan Do Da Hae kekuatanya mulai kembali. Keduanya berusaha menyelamatkan satu sama lain bahkan dengan risiko kematian.

Pesan setiap pemeran utama

Drama The Atypical Family merupakan drama pertama Jang Ki Yong usai menyelesaikan wajib militer. Dia mengaku sangat khawatir memerankan karakter Bok Gwi Joo. Namun berkat bantuan sutradara dan penulis serta seluruh tim dan pemeran lainnya, dia dapat memerankannya dengan baik.

Jang Ki Yong menyarankan untuk menonton episode akhir ikuti alur emosional setiap karakternya. "Jika mengikutinya, Anda akan dapat membenamkan diri lebih dalam ke dalam cerita dan lebih menikmati menonton dramanya," kata aktor Now We Breaking Up itu.

Hal senada juga diungkapkan Chun Woo Hae, yang memerankan Do Da Hae. Menurutnya, episode akhir nanti penonton harus fokus apakah setiap karakter akan mampu mencapai keinginan mereka. Termasuk Do Da Hae yang ingin memiliki keluarga sungguhan dan Bok Gwi Joo yang kembali ke masa lalu dan menyelamatkan keluagranya.

“Kami selalu menyesali masa lalu dan cemas dengan masa depan, jadi kami kehilangan momen ‘sekarang’ ini,” ujarnya merujuk pada cerita dalam drama tersebut. “Saya harap Anda selalu sehat dan damai saat Anda menikmati saat ini.”

Sementara Claudia Kim yang berperan sebagai Bok Dong Hee, adik Bok Gwo Joo, memberikan sedikit bocoran untuk episode terakhir. Kalau mengikuti episode sebelumnya, Bok Dong Hee kembali ke penampilan masa lalunya. Claudia mengatakan sebaiknya fokus pada emosi Bok Dong Hee. "Apakah dia bisa mendapatkan kembali kekuatan dan harga dirinya yang hilang," kata Claudia, yang penasaran dengan reaksi penonton.

Drama menjadi populer

The Atypical Family tayang di JTBC dan Neflix setiap Sabtu dan Minggu. Drama ini mendapat sambutan positif dari pecinta drama. Terbukti The Atypical Family berada di peringkat ke-4 dalam kategori TOP 10 TV Global Netflix (non berbahasa Inggris) dengan 17,4 juta jam waktu menonton kumulatif dari tanggal 27 Mei hingga 2 Juni 2024. Drama ini menempati posisi kedua selama empat minggu berturut-turut dalam topik aktualitas TV-Kategori drama OTT minggu ke 5 bulan Mei, menurut FUNdex, platform resmi Good Data Corporation.

STAR NEWS KOREA

