Bang Bang Con 2024 Hadirkan 3 Konser Ikonik BTS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jelang BTS Festa 2024, BTS akan menggelar Bang Bang Con, pada Sabtu 8 Juni 2024. Bang Bang Con akan menampilkan beberapa konser ikonik BTS, dan disiarkan secara streaming di kanal Youtube, BangtanTV, mulai pukul 12.00 waktu Korea Selatan atau sekitar pukul 10.00 WIB.

Bang Bang Con tahun ini akan mengajak ARMY, sebutan penggemar BTS, nostalgia perjalanan karier BTS sejak awal debut hingga sebelum masa pandemi. "Sorotan utama dari acara ini termasuk menghidupkan kembali perjalanan BTS melalui pertunjukan langsung dari konser terhebat mereka dan menyaksikan pertumbuhan mereka bersama ARMY (fandom BTS),” kata Big Hit Music dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari laman Korea Times.

2024 Bang Bang Con

Baca Juga: BigHit Music Merilis Permintaan Maaf Pasca Dinilai Cari Untung dari BTS FESTA 2024

Di antaranya ada tiga konser penting yang akan disiarkan, yaitu konser pertama BTS di tahun 2014 yang bertajuk "Live Trilogy Episode II: THE RED BULLET", "Live Trilogy Episode III: The Wings Tour The Final" tahun 2017, dan "BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself The Final tahun 2019.

Saat konser "Live Trilogy Episode II: THE RED BULLET" tahun 204, BTS menghibur 5.000 penggemar di Yes24 Live Hall. Selama konser itu diputar lagi nanti, ARMY dapat menikmati lagu-lagu awal mereka seperti "No More Dream" dan "N.O."

Sedangkan di konser "Live Trilogy Episode III: The Wings Tour The Final" tahun 2017, jumlah penonton mereka semakin meningkat di banding tahun 2014. Saat itu, mereka tampil di depan 550 ribu penggemar di Gocheok Sky Dome, Korea Selatan. ARMY dapat bernostalgia dengan lagu-lagu hits seperti "Fire" (2016) "DNA (2017)" dan "Spring Day (2017)."

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai penutup Bang Bang Con 2024, akan menyiarkan konser "BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself The Final" yang diadakan di Stadion Olimpiade di Seoul, pada tahun 2019. Konser tersebut semakin menunjukkan status BTS sebagai grup K-pop yang mendunia. Mereka berhasil menghibur 2 juta penonton di 24 kota di seluruh dunia. Bahkan mereka mencetak sejarah sebagai artis K-pop yang tampil di Stadion Webley, London, Inggris. Stadion bola ikonik itu memiliki kapasitas 60 ribu tempat duduk.

BTS Festa 2024

Bang Bang Con merupakan bagian dari rangkaian BTS Festa 2024. Acara tahunan untuk ARMY, sebagai perayaan debut anniversay BTS. Tahun ini mereka akan menggelar acara offline di Kompleks Olahraga Jamsil di Seoul selatan, tepat pada tangga 13 Juni 2024.

Acara tersebut juga akan dihadiri, Jin BTS, anggota tertua yang akan menyelesaikan wajib militer pada 12 Juni 2024. Sementara anggota yang lainnta, J-Hope, Suga, Rm, V, Jimin dan Jungkook masih menjalani wajib militer.

Pilihan editor: ARMY Siap-siap, BTS Festa Kembali Digelar Catat Tanggalnya