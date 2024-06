Bocoran The Atypical Family Episode 10, Kebahagiaan Jang Ki Yong Tak Bertahan Lama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea The Atypical Family akan menayangkan episode 10 pada Ahad malam, 2 Juni 2024. Jika melihat dari cuplikan di akhir episode 9, emosi penonton akan dibuat naik turun secara drastis.

Pada episode sebelumnya, Bok Gwi Joo (Jang Ki Yong) menyatakan perasaannya dengan begitu romantis kepada Do Da Hae (Chun Woo Hee). Bok Gwi Joo mengatakan bahwa Do Da Hae termasuk dalam keluarganya sehingga dia ingin mempertaruhkan nyawa demi melindunginya. Episode 9 yang tayanh pada Sabtu, 1 Juni 2024 berakhir dengan Bok Gwi Joo mencium Do Da Hae.

The Atypical Family Episode 10

Dalam foto-foto adegan yang baru dirilis dari episode 10 oleh JTBC, Do Da Hae kembali ke rumah keluarga Bok. Dia dan Bok Gwi Joo berbagi momen bahagia berbaring di tempat tidur bersama. Bok Gwi Joo menyandarkan kepalanya di lengan Do Da Hae, dan keduanya tampak tidak bisa berhenti tersenyum saat saling menatap mata.

Namun, kebahagiaan Bok Gwi Joo mungkin hanya berumur pendek. Dalam kumpulan foto berikutnya, Bok Gwi Joo yang putus asa sedang mencari sesuatu dengan panik ketika putrinya, Bok Yi Na (Park So Yi) dengan putus asa meraih lengannya. Ekspresi Bok Gwi Joo berubah kaget saat mendengarkan apa yang dikatakan Bok Yi Na.

"Dalam episode 10 yang tayang hari ini, akan terjadi kejadian mengejutkan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh Bok Gwi Joo," kata tim produksi The Atypical Family pada Ahad, 2 Juni 2024. "Kejadian seperti apa yang membuat Bok Gwi Joo kembali hancur setelah dia (sempat) menikmati kebahagiaan yang sempurna? Dan masa depan apa yang dilihat Bok Man Heum (ibu Bok Gwi Joo)? Silakan saksikan untuk mengetahuinya."

The Atypical Family merupakan drama romantis fantasi yang memiliki total 12 episode. Drama ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang sebelumnya dianugerahi kekuatan super unik, namun kehilangan kemampuan mereka akibat masalah-masalah modern. Seorang perempuan misterius datang ke keluarga mereka dan mengubah segalanya.

SOOMPI | NAVER

