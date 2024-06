Setelah The Idea of You, Nicholas Galitzine Dikabarkan Mendapat Peran He-Man dalam Master of the Universe

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nicholas Galitzine baru saja membintangi film The Idea Of You. Ia berakting sebagai pemeran utama dengan aktris Anne Hathaway. Terbaru, Nicholas Galitzine dikabarkan akan menjadi bintang utama sebagai He-Man dalam film live action Master of the Universe, dikutip dari Variety. Mulanya He-Man salah satu karakter mainan yang diperkenalkan Mattel pada 1982. Setelah itu dibuat serial animasinya Master of the Universe.

Film yang Dibintangi Nicholas Galtzine

1. Idea Of You

Film Idea of You (2024) berfokus cerita tentang Solène (Anne Hathaway), ibu tunggal berusia 40 tahun, yang memulai kisah cinta dengan Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), vokalis August Moon. Hayes Campbell berusia 24 tahun. Mereka bertemu di Festival Musik Coachella. Tak lama setelah mereka memulai romansa status superstar Hayes menimbulkan berbagai tantangan untuk hubungan mereka. Solène segera menyadari, ia kini hidup dalam sorotan media.

2. Maria & George

Dkutip dari IMDb, Mary & George bercerita tentang Countess of Buckingham yang membentuk putra untuk merayu Raja James I dan menjadi kekasihnya yang berkuasa, agar menjadi lebih kaya, bergelar, dan berpengaruh dari yang pernah ada di Inggris. Serial ini tayang pada 5 Maret 2024 dan diperankan oleh Julianne Moore sebagai Mary Villiers, Nicholas Galitzine sebagai George Villiers, Tony Curran sebagai King James I, dan Mark O'Halloran sebagai Sir Francis Bacon.

3. Bottoms

Bottoms adalah film komedi tentang dua perempuan bernama PJ dan Josie, yang memulai klub pertarungan. Rencana mereka berhasil dan klub pertarungan mereka menjadi populer di sekolah. Namun, ketika pertarungan semakin serius, PJ dan Josie merasa perlu mencari cara untuk keluar sebelum rencana mereka terbongkar.

Film ini tayang pada 1 September 2023. Diperankan oleh Rachel Sennott sebagai PJ, Ayo Edebiri sebagai Josie, Havana Rose Liu sebagai Isabel, Kaia Gerber sebagai Brittany, dan Nicholas Galitzine sebagai Jeff.

4. Red, White & Royal Blue

Red, White & Royal Blue bercerita tentang Alex Claremont-Diaz, putra Presiden Amerika Serikat, dan Pangeran Henry dari Inggris yang memiliki banyak kesamaan. Namun, mereka selalu saling meremehkan. Ketika bentrokan di acara kerajaan menjadi berita utama, keluarga mereka memaksa untuk berdamai, kemudian persahabatan tumbuh di antara mereka. Nicholas Galtzine berperan sebagai Pangeran Henry.

