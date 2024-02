Genre Komedi Horor Naik Daun, Ini Daftar 5 Film Komedi Campur Horor Terlaris di Dunia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan antara ketegangan horor dan gelak tawa komedi, film-film komedi horor telah menciptakan ciri khasnya sendiri dalam industri film. Memikat penonton dengan perpaduan ketakutan dan tawa. Dilansir dari boxofficemojo.com, ini 5 film komedi campur horor terlaris sepanjang masa:

Ghostbusters (1984)

Ghostbusters yang rilis pada 8 Juni 1984, oleh Columbia Pictures, merupakan salah satu karya klasik abadi dalam genre komedi-horor. Disutradarai oleh Ivan Reitman, film ini mengikuti tiga “parapsikolog” eksentrik—Peter Venkman (Bill Murray), Raymond Stantz (Dan Aykroyd), dan Egon Spengler (Harold Ramis)—yang mendirikan bisnis penangkap hantu di Kota New York. Bersama dengan Winston Zeddemore (Ernie Hudson), mereka bertarung melawan entitas supernatural yang mengganggu kota.

Humor cerdas, karakter yang berkesan, dan efek khusus yang luar biasa mempopulerkan film ini, menghasilkan $229,242,989 secara global dan mengukuhkan statusnya sebagai favorit yang dicintai.

Scary Movie (2000)

Film ini adalah sebuah penggambaran satir tentang genre horor, Scary Movie tayang di bioskop pada 7 Juli 2000, atas kerjasama Miramax. Disutradarai oleh Keenen Ivory Wayans, film ini memparodikan film-film horor populer pada masanya, termasuk Scream dan I Know What You Did Last Summer. Dibintangi oleh Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris, dan Regina Hall, Scary Movie meraup $157,019,771 secara global, menunjukkan daya tarik abadi dari komedi yang dijejali unsur horor.

Gremlins (1984)

Disutradarai oleh Joe Dante dan dirilis pada 8 Juni 1984, oleh Warner Bros, Gremlins menghadirkan twist komedi yang lebih gelap pada narasi horor tradisional. Film ini mengikuti seorang pemuda yang menerima makhluk aneh bernama mogwai sebagai hewan peliharaan, memicu serangkaian kejadian kacau ketika makhluk itu memunculkan monster nakal yang dikenal sebagai gremlin. Dengan perpaduan humor dan horor, Gremlins meraup $148,168,459 secara global, meneguhkan tempatnya sebagai klasik kultus dalam genre komedi-horor.

Baca Juga: Rombongan Pengusaha di Sekitar Capres 2024

Ghostbusters (2016)

Pada tahun 2016, sutradara Paul Feig menghidupkan kembali waralaba Ghostbusters yang ikonik dengan pemeran wanita, termasuk Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, dan Leslie Jones. Dirilis pada 15 Juli 2016, oleh Sony Pictures Releasing, reboot ini membawa perspektif baru ke narasi penangkap hantu sambil tetap mempertahankan humor dan elemen supernatural yang membuat versi aslinya sukses. Meskipun mendapat ulasan bercampur, Ghostbusters (2016) meraup $128,350,574 secara global, menunjukkan daya tarik abadi dari waralaba ini.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ghostbusters II (1989)

Disutradarai sekali lagi oleh Ivan Reitman, Ghostbusters II menyatukan kembali tim asli—Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, dan Ernie Hudson—untuk petualangan supernatural lainnya. Dirilis pada 16 Juni 1989, oleh Columbia Pictures, sekuel ini melanjutkan petualangan komedi dan paranormal Ghostbusters ketika mereka menghadapi ancaman supernatural baru di Kota New York. Ghostbusters II meraup $112,494,738 secara global, lebih mengukuhkan tempatnya dalam sejarah komedi-horor.

Film-film komedi-horor memiliki daya tarik khusus yang meresap di antara penonton, menawarkan perpaduan unik antara ketakutan dan tawa. Dari humor ikonik Ghostbusters hingga satir acuh tak acuh Scary Movie, film-film terlaris ini tidak hanya menghibur tetapi juga meninggalkan dampak yang berkelanjutan pada budaya populer.

Saat penonton terus mencari perpaduan sempurna antara ketakutan dan tawa, genre komedi horor tetap menjadi favorit abadi, memastikan bahwa film-film ini akan terus dirayakan selama bertahun-tahun mendatang.

Pilihan editor: Film Agak Laen Sudah Ditonton Seratusan Ribu Lebih Pasang Mata, Ini Sinopsis Lengkapnya