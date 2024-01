Mengenal 4 Pemeran Exhuma, Film Horor Korea yang akan Tayang Februari 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film horor Korea Exhuma mengungkap peristiwa aneh melibatkan master feng shui, ahli mortis (pemeriksaan jenazah), dan dua dukun. Peristiwa tersebut mulai muncul ketika mereka memindahkan kuburan misterius dengan imbalan besar uang, dikutip dari Soompi. Master feng shui yang bernama Kim Sang Deok (Choi Min Sik) dan ahli pemeriksa jenazah Ko Young Geu, (Yoo Hae Jin) sudah bermitra sejak lama. Kemitraan mereka mulai terjalin melalui kolaborasi beberapa tahun dalam pemilihan tanah dan relokasi kuburan.

Mereka akan bertemu dengan dukun Hwa Rim (Kim Go Eun) dan Bong Gil (Lee Do Hyun) yang menjadi awal mula terbentuknya kerja sama tim. Film horor Korea ini diundang untuk diperkenalkan di Festival Film Internasional Berlin ke-74. Exhuma akan tayang pada 22 Februari 2024.

Siapa Saja Pemeran Exhuma?

1. Choi Min Sik

Choi Min Sik lahir pada 30 Mei 1962 ini terkenal berkat perannya dalam Oldboy (2003). Ia menempuh pendidikan di bidang Teater Universitas Dongguk. Setelah itu, ia berperan dalam film melalui Kuro Arirang (1989) dan Our Twisted Hero (1992). Ia telah membintangi beberapa film dan drama, antara lain In Our Prime (2022), Big Bet (2022), dan Forbidden Dream (2019).

2. Kim Go Eun

Dikutip dari My Drama List, Kim Go Eun lahir pada 2 Juli 1991. Ia mengawali karier dalam dunia adu peran melalui film A Muse pada 2012. Adapun, beberapa drama yang pernah dibintanginya, yaitu Little Woman, Hero, dan The King: Eternal Monarch.

3. Yoo Hae Jin

Yoo Hae Jin aktor tamu dalam beberapa acara televisi, seperti Running Man dan 2 Days & 1 Night. Setelah itu, ia menjadi pemain pendukung bintang yang memperoleh reputasi sebagai pencuri adegan. Meskipun waktu layarnya singkat, tapi penampilan Hae Jin memberi kesan yang kuat pada penonton dan kritikus. Namanya melejit sebagai aktor setelah membintangi The King and The Clown (2005) dan Small Town Rivals (2007).

4. Lee Do Hyun

Lee Do Hyun lahir pada 11 April 1995. Nama keaktorannya melejit melalui Hotel del Luna dan Sweet Home. Pemeran dukun dalam film Exhuma ini mencapai puncak popularitas setelah membintangi The Glory. Ia pernah memenangkan kategori Aktor Terbaik dalam Penghargaan Drama Satu Babak-Khusus-Drama Pendek KBS Drama Awards ke-33.

Sinopsis Exhuma

Dikutip dari My Drama List, film Exhuma menceritakan tentang keluarga kaya yang tinggal di Los Angeles memanggil dua dukun yang sedang melejit namanya, Hwa Rim dan Bong Gil. Mereka dipanggil untuk menyelamatkan anak yang baru lahir setelah mengalami rangkaian kejadian aneh.

Saat tiba, Hwa Rim merasakan bayangan gelap telah melekat dalam keluarga tersebut, yang disebut panggilan dari kubur. Panggilan untuk menggali kuburan dan meringankan beban leluhur, Hwa Rim mencari bantuan dari ahli ramal yang menerjemahkan tanda di tanah. Ia mencari ahli ramah terkemuka Kim Sang Deok dan seorang petugas pemakaman Ko Yeong Geum.

Keempatnya menemukan kuburan di lokasi teduh di desa terpencil di Korea. Mereka yang tidak menyadari konsekuensinya melakukan penggalian. Namun hal itu melepaskan kekuatan jahat yang terkubur di bawahnya.

Kejutan dari Lee Do Hyun

Lee Do Hyun memberi kejutan menjelang perilisan film horor terbarunya, Exhuma. Meski tidak bisa hadir dalam acara konferensi pers pada Rabu, 17 Januari 2024 karena sedang menjalani wajib militer, ia telah menyiapkan video kejutan.

"Saya kecewa karena tidak bisa bersamamu hari ini, tapi saya menyapamu dalam pesan untuk berbicara tentang karakterku. Saya berperan sebagai Bong Gil, seorang dukun yang memindahkan makam yang mencurigakan," kata Lee Do Hyun.

RACHEL FARAHDIBA REGAR | MARVELA

