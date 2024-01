Proses Syuting Dimulai Omniscient Reader's Viewpoint, Simak Sinopsis dan Pemerannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Omniscient Reader's Viewpoint telah terkonfirmasi para pemain yang akan berperan dalam film ini. Lee Min Ho, Ahn Hyo Seop dan Jisoo terkonfirmasi membintangi film Omniscient Reader's Viewpoint.

Film yang diadaptasi dari web novel berjudul sama itu sudah memulai proses syuting pada Desember 2023. Foto-foto di balik layar film ini juga dirilis pada Rabu, 24 Januari 2024. Tim produksi merilis foto-foto di balik layar dari para pemeran yang terlihat sedang dalam pembacaan naskah.

Proses Omniscient Reader's Viewpoint

Dikutip dari AllKpop, tim produksi Omniscient Reader's Viewpoint juga mengumumkan telah memulai proses syuting sejak Desember 2023. Film yang diperkirakan tayang pada 2024 ini disutradarai oleh Kim Byung Woo. Ia pernah menyutradarai The Terror Live (2013) dan Take Point (2018). Dia bekerja sama dengan Realies Pictures, perusahaan produksi drama Along with the Gods (2017).

Sinopsis

Film ini diadaptasi dari web novel populer Omniscient Reader's Viewpoint. Web novel ini mendapat penayangan lebih dari 200 juta sejak dirilis di Naver pada 2018. Film Omniscient Reader's Viewpoint bercerita tentang Kim Do Ja (Ahn Hyo Seop) yang dunianya berubah menjadi web novel yang sedang dibacanya berjudul Three Ways to Survive in a Ruined World

Web novel itu dibintangi oleh Yoo Joong Hyuk (Lee Min Ho). Kim Dok Ja satu-satunya orang yang mengetahui akhir dari cerita web novel tersebut. Dia juga mengalami perjalanan panjang menyelamatkan dunia bersama Yoo Joong Hyuk.

Ketika cerita fiksi yang dibaca oleh Kim Dok Ja menjadi kenyataan, dia membangun persahabatan dengan karakter-karakter lain dalam cerita tersebut. Ia juga bekerja sama dengan Yoo Joong Hyuk untuk mengubah nasib dalam web novel tersebut.

Pemeran

Dikutip dari Soompi tak hanya Lee Min Ho dan Ahn Hyo Seop, film ini juga diperankan Chae Soo Bin, Shin Seung Ho, Nana, Park Ho San, Choi Young Joon, dan Jisoo Blackpink. Chae Soo Bin akan memerankaan Yoo Sang Ah, rekan kerja Kim Dok Ja.

Shin Seung Ho dan Nana akan berperan sebagai karakter dalam web novel yang dibaca Kim Dok Ja dan akhirnya bertemu di kehidupan nyata. Shin Seung Ho akan memerankan mantan tentara militer bernama Lee Hyun Sung. Nana akan berperan sebagai Jung Hee Won menjadi dewi keadilan dengan kekuatan luar biasa.

Park Ho San berperan sebagai Gong Pil Doo yang menggunakan kekayaannya untuk mengendalikan hidup dan mati orang. Choi Young Joon sebagai Han Myung Oh atasan perusahaan Kim Dok Ja yang tiba-tiba terlibat dalam skenario misi saat mendekati Yoo Sang Ah. Jisoo akan berperan sebagai Lee Ji Hye yang mengatasi berbagai masalah bersama Yoo Joong Hyuk hingga bergabung dengan perjalanan Kim Dok Ja.

YOLANDA AGNE | YUNIA PRATIWI

