Usai Videotron, Pendukung Luncurkan LED Truck untuk Anies-Cak Imin

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Anies-Cak Imin (AMIN) sukses menghadirkan dukungan berupa LED Truck. Ya, Kpopfication khususnya untuk pasangan nomor urut 1 dalam pesta pemilu kali ini kembali meramaikan jagat media sosial.

Proyek yang dijalankan melalui urunan dana donasi yang digagas oleh akun X @rymnleo pada Ahad, 21 Januari 2024 terlihat turun di jalan mengitari kota Jakarta. Berikut informasi selengkapnya.

LED Truck Hadir di Jakarta, Disambut Antusiasme Pendukung

Cuplikan momen LED truck yang disewa oleh para pendukung AMIN itu juga dibagikan oleh akun Anies Bubble untuk meramaikan hype dukungan ala idola K-Pop. "(Unrelated with Olpproject) Check out @rymnleo’s team LED Truck For @aniesbaswedan & Cak Imin. Today, 21 Januari 2024,10.00 - 17.00 WIB Jakarta Selatan," tulis @aniesbubble.

Beberapa netizen pun ikut merekam dan membagikan konten video mereka saat menemui LED truck yang sedang berkeliling. Menampilkan desain yang kekinian dan kreatif, LED tersebut dipersembahkan untuk Anies dan Cak Imin, khususnya sebagai penyemangat di acara Debat Cawapres kedua yang berlangsung semalam, di JCC Senayan, Jakarta Pusat.

"Seumur-umur fangirlingan enggak pernah seniat ini ngejar LED truck, tapi happy banget, Kak @rymnleo ketemu nih," tulis @blissfulnim yang merupakan salah satu pendukung paslon 01 dan pembuat merch khusus Abah Anies. Sementara itu, netizen lain juga mengaku telah berpapasan dengan truk khusus pendukung Anies dan Imin itu di jalan.

Sebab, truk tersebut disewa dengan rute khusus melewati lokasi strategis di kota Jakarta, yakni melintasi kawasan Senayan Park, Senayan Trade Center, M Bloc Space, MRT Blok M, hingga Hotel Mulia. Desainnya yang nyentrik berwarna ungu itu mencuri atensi publik.

Anies Baswedan dinarasikan sebagai "Face of the Group" atau pemimpin grup layaknya idola K-Pop. Sementara Cak Imin, disebut sebagai "Uri Maknae" yang diambil dalam bahasa Korea dengan arti member termuda kami atau kita.

Dukungan LED Truck untuk AMIN Diperpanjang

Leo atau pemilik akun @rymnleo ketika dihubungi Tempo pada Rabu, 17 Januari 2024, mengaku antusias saat menggalang dana untuk proyek ini. Pendukung Anies yang diketahui bernama Himawan itu rupanya kini memperpanjang donasi untuk LED truck melihat masifnya antusiasme pendukung.

Dari X, dia mengumumkan kabar tersebut. "Thank you all for today. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa bantu share info penggalangan dana biar kita maksimalin sampai 14 Februari," tulis @rymnleo pada Ahad, 21 Januari 2024.

Hingga kini, rencananya ada empat lokasi yang hendak menghadirkan dukungan truk LED. Mulai dari Kota Tangerang pada 27 Januari, Makassar pada 28 Januari, Jakarta pada 4 Februari, dan Jakarta International Stadium pada 10 Februari 2024.

Project inisiasi yang tidak terafiliasi dengan Timnas AMIN atau tim kampanye AMIN dan sepenuhnya merupakan inisiatif pendukung Anies serta Muhaimin itu hingga kini terus menggalang donasi. "Kami terbuka untuk donasi yang akan digunakan untuk truck LED support, sebagai penyemangat dan dukungan kita untuk debat ke-4 nanti. Total dana yang kami butuhkan untuk 1 Led truck sebesar Rp 8.000.000," tulis pernyataan di formulir dukungan tersebut.

