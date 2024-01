Taylor Swift Diprediksi Menang Golden Globes Awards 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift diprediksi meraih Golden Globes Awards 2024 lewat film konsernya Taylor Swift: The Eras Tour. Film itu termasuk salah satu dari delapan nominasi dalam kategori baru Cinematic and Box office Achievement.

Taylor Swift menghadiri acara penghargaan tersebut, Minggu 7 Januari 2023. Dia datang sendiri tanpa ditemani sang kekasih Travis Kelce yang sedang bertanding melawan Los Angeles Chargers di kota yang sama. Dia terlihat anggun mengenakan gaun sequin hijau Gucci.

Nominasi Cinematic and Box office Achievement

Film konser Taylor Swift: The Eras Tour masuk dalam nominasi Cinematic and Box office Achievement Golden Globes Awards 2024. Dalam film itu, Taylor Swift sebagai produser dan sutradaranya alah Sam Wrendh.

Berikut ini daftar nominasi lainnya.

Barbie (Warner Bros. Pictures)

Guardians of the Galaxy Vo. 3 (Walt Disney Studios Motion Pictures)

John Wick: Chapter 4 (Lionsgate)

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1 (Paramount Pictures)

Oppenheimer (Universal Pictures)

Spider-Man: Across the Spider-Verse" (Sony Pictures Releasing)

The Super Mario Bros. Movie (Universal Pictures)

Taylor Swift: The Eras Tour (AMC Theatres Distribution

Agar memenuhi syarat untuk penghargaan tersebut, sebuah film harus menghasilkan US$150 juta setara dengan Rp 2,3 juta triliun secara global, dan US$100 juta atau sekitar Rp 1,5 triliun dari penjualan domestik. Taylor Swift: The Eras Tour mengumpulkan lebih dari US$250 juta atau sekitar Rp 3,8 triliun menurut CEO AMC Adam Aron.

"The Eras Tour adalah film pertama yang didistribusikan AMC dalam 103 tahun sejarah kami. Kami SANGAT bangga hari ini," tulisnya di Twitter saat mengetahui film itu masuk dalam nominasi Golden Globes Awards 2024.

Menurut kritikus musik nasional Mellisa Ruggieri, yang menonton film itu mengatakan bahwa film itu menunjukkan pementasan yang sangat besar. Kursi terbaik di stadion dan layar berukuran sangat besar bisa menunjukkan banyak detail dari penampilannya.

Selain itum Taylor Swift melakukan langkah penting untuk film itu, yang tidak dapat dilakukan oleh studio produksi dan streaming selama pemogokan SAG-AFTRA. Dia menegosiasikan kesepakatan dengan serikat pekerja yang memungkinkannya untuk mempublikasikan dan mempromosikan sesuai keinginannya.

Nominasi Gloden Globes lainnya

Sebelumnya, Taylor Swift pernah meraih empat nominasi Golden Globes. Lagu Asli Terbaik untuk Carolina dari Where the Crawdads Sing pada tahun 2023, Beautiful Ghosts dari film Cats pada tahun 2020, Sweeter Than Fiction dari One Chance pada tahun 2014 dan Safe & Sound dari The Hunger Games pada tahun 2013.

Namun belum pernah menang di Golden Globes Awards. Sedangkan penghargaan sinematik lainnya yang diperoleh adalah MTV Awards untuk film All Too Well: The Short Film. Film yang dia tulis dan sutradarai. Film berurasi 14 menit tersebut diputar di Festival Film Tribeca 2022 dan Festival Film Internasional Toronto.

USA TODAY | PAGES SIX

