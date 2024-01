Lee Naeun - Lee Kang In dan Yang Yena - Seol Young Woo Putus Usai Rumor Kencan Terkuak

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Naeun dan Lee Kang In, serta Yang Yea dan Seol Young Woo, pasangan idola K-Pop dan pesepak bola dirumorkan berkencan. Namun kini hubungan mereka dikabarkan kandas setelah hubungan mereka menjadi sorotan publik.

Awal rumor Lee Naeun dan Lee Kang In terkuak

Pada 1 Januari 2024, Lee Naeun dan Lee Kang In dikabarkan berkencan. The Fact membagikan foto keduaya bertemu di bulan November. Di mana Lee Kang In juga terlihat mengunjungi rumah Lee Naeun.

Tak lama setelah rumor itu, agensi Lee Naeun, Namoo Actors, membantah rumor ersebut. “Lee Naeun dan Lee Kang In hanyalah kenalan. Mereka tidak sedang menjalin hubungan," kata agensi itu pada Selasa, 2 Januari 2024.

Yang Yena dan Seol Young Woo

Lalu pada 3, Januari 2024, rumor kencan lainnya terkuak. Sama-sama mantan anggota grup K-Pop dan pemain sepak bola. Yang Yena dan pemain sepak bola Seol Young Woo dikabarkan berkencan.

Spekulasi yang muncul di komunitas online mengklaim keduanya memiliki barang yang sama seperti pasangan, termasuk topi dan casing ponsel yang serasi. Netizen juga menyatakan bahwa Seol Young Woo menulis "YENA" di bagian belakang sepatu sepak bolanya.

Baca Juga: Profil Lee Naeun Eks APRIL yang Dikabarkan Kencan dengan Pemain PSG

Yang Yena dan Seol Young Woo. (Allkpop.com)

Hanya berselang sehari, agensi Yang Yena, STAR BASE, memberikan pernyataan terkait rumor tersebut. Mereka mengaku masih meminta konfirmasi dari Yang Yena tentang hal tersebut.

“Terima kasih atas ketertarikanmu yang besar pada aktris Yang Yena. Meskipun agensi sedang memeriksa dengan [Yang Yena], kami meminta pengertian Anda bahwa sulit untuk memastikannya karena dia adalah seorang selebriti dan ini adalah kehidupan pribadinya. Kami mohon maaf karena tidak dapat memberikan jawaban yang lebih rinci,” kata agensi pada Kamis, 4 Januari 2024.

Dikabarkan putus

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut laporan eksklusif SPOTV NEWS pada Jumat, 5 Januari 2023, mengatakan bahwa pasangan Lee Naeun dan Lee Kang In sudah putus. Begitu juga dengan Yang Yena dan Seol Young Woo juga putus karena jadwal mereka yang sibuk.

Hal ini juga menutup rumor bahwa semua anggota April telah diperkenalkan dengan pemain sepak bola muda yang sedang naik daun di "pertemuan kelompok".

Lee Naeun dan Yang Yena

Lee Naeun dan Yang Yena keduanya mantan anggota girl group K-Pop, APRIL, yang debut tahun 2015. Namun pada tahun 202, grup itu dibubarkan. Lee Naeun akan menunjukkan bakat aktingnya lewat drama Flexx n Cop.

Sementara Lee Kang In adalah gelandang di tim nasional Korea dan Paris Saint-Germain. Seol Young Woo saat ini bermain sebagai bek untuk Ulsan HD dan Tim Nasional Korea Selatan.

ALLKPOP | SOOMPI

Pilihan editor: Lee Naeun Dirumorkan Berpacaran dengan Pesepak bola Lee Kang In