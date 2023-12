20 Tahun Berlalu Kylie Minogue Masih Trauma Berjuang Melawan Kanker

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kylie Minogue didiagnosis penyakit kanker payudara pada tahun 2005. Meski telah dinyatakan bebas kanker, sampai sekarang dia masih berusaha mengatasi trauma melawan penyakit ganas itu.

Kylie mengatakan pengalamannya dengan kanker yang mengerikan mengubah hidupnya. Pemikirannya terhadap segala sesuatu juga berbeda. "Setelah kanker atau kejadian atau penyakit besar lainnya yang mengubah hidup, Anda harus beradaptasi," katanya kepada People tahun 2020.

Perjuangan mengatasi trauma

Saat menerima diagnosis, dia akan menggelar tur Showgirl: Greatest Hits di Australia dan terpaksa menunda tur tersebut. Penyanyi pop Australia itu menjalani lumpektomi dan kemoterapi dan dinyatakan bebas kanker pada Februari 2006.

Namun dia masih merasa kesulitan untuk menerima perjuangan melawan kankernya hampir 20 tahun kemudian.

"Itu trauma, dan trauma apa pun ada di dalam diri Anda. Pengalaman diagnosis kanker akan hidup dalam diri saya. Itu sulit. Itu juga luar biasa," kata wanita berusia 55 tahun itu, kepada CBS News baru-baru ini.

Dia merinci lebih lanjut perasaan luar biasa yang dia rasakan, bahwa dia menjadi sangat sadar akan tubuhnya sendiri. Selain itu juga dia menyadari banyak orang yang mendukung di sekitarnya.

Sedangkan untuk memahami perjuangannya melawan kanker, dia lakukan lewat musik dan tampil di panggung. “Saya bernyanyi untuk memproses semuanya, menurut saya. Saya menulis untuk memproses. Saya tampil untuk memproses. Dan terkadang saya pikir saya hidup untuk tampil," katanya.

Takjub dengan karirnya

Kylie Minogue pun merasa takjub saat tampil bisa tampil di atas panggung. Bahkan dia juga terkejut kariernya sebagai penyanyi tetap kuat setelah 35 tahun.

Awal tahun ini, Kylie merilis album terbaru berjudul Tension. Ini adalah album studionya yang ke-16. Lagu hitsnya berjudul Padam Padam yang terinspirasi tahun 1990-an, masuk nominasi Grammy.

Saat ini dia sedang fokus dengan residensinya yang bertajuk More Than Just a Residency di Vegas, di tempat baru Venetian Resort, Voltaire. Dia akan tampil sebanyak 20 pertunjukan di kota yang mewah dan penuh gemerlap itu hingga Mei 2024.

