Rilis Logo Baru, Ini Profil SISTAR19 dan Biodata Dua Anggotanya

TEMPO.CO, Jakarta - Grup duo SISTAR19 merilis logo terbaru di media sosial resminya untuk menandakan kembalinya mereka ke industri musik Korea Selatan pada Januari 2024 mendatang. SISTAR19 direncanakan akan melakukan comeback perdana mereka setelah 11 tahun.

Logo baru yang dirilis Starship Entertainment, agensi yang menaungi SISTAR19, menampilkan nama grup ‘SISTAR19’ yang didesain dengan warna hitam putih namun tetap menawarkan nuansa segar dan intens. Melansir dari Allkpop, logo baru SISTAR19 ini berhasil memicu rasa penasaran publik tentang comeback dan transformasi apa yang akan dilakukan grup duo ini di awal tahun nanti.

Kembalinya SISTAR19 ke industri musik setelah 11 tahun, menegaskan kembali status mereka sebagai unit legendaris. Mereka bersiap merencanakan peningkatan menyeluruh dalam setiap aspek untuk menyajikan lagu penuh gaya dengan warna grup yang unik.

Lantas, seperti apa profil grup SISTAR19 dan biodata dua anggotanya? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Profil SISTAR19

SISTAR19 adalah sub unit pertama dari grup wanita K-Pop, SISTAR. Melansir dari situs Kpop Fandom, awalnya pada pertengahan Januari 2011 SISTAR baru saja menyelesaikan promosi untuk lagu ‘How Dare You’. Tiga bulan kemudian, agensi yang menaungi mereka, Starship Entertainment, mengumumkan akan membentuk sub unit pertama SISTAR yang diberi nama SISTAR19.

Sub unit duo ini kemudian merilis teaser pada 28 April 2011 dan memulai debutnya pertama kali pada 2 Mei 2011 dengan single digital berjudul ‘Ma Boy’. Adapun pemilihan nama SISTAR19 digunakan dengan maksud untuk mencerminkan perasaan seorang anak berusia 19 tahun yang belum berpengalaman dalam hal percintaan.

SISTAR19 melakukan comeback pertamanya sebagai sub unit pada 31 Januari 2013 dengan single berjudul ‘Gone Not Around Any Longer’. Tujuh hari kemudian, tepatnya pada 7 Februari 2013, video latihan lagu mereka dirilis.

Lama tidak aktif berpromosi, SISTAR19 kembali ke industri musik pada 31 Mei 2017 untuk merilis single final mereka yang berjudul ‘Lonely’. Single ini menandakan akhir dari perjalanan sub unit ini karena Starship Entertainment mengumumkan pembubaran SISTAR19.

Pada 17 November 2023, SISTAR19 diumumkan akan melakukan comeback di Januari 2024, setelah hampir 11 tahun dari comeback terakhir mereka di 2013 silam.



Biodata Anggota SISTAR19

SISTAR19 adalah sub unit dari grup wanita SISTAR yang merupakan grup duo dengan dua anggota, yakni Bora dan Hyolyn. Berikut profil dan biodata singkat keduanya:

1. Bora

Melansir dari Kprofiles, Bora memiliki nama lengkap Yoon Bo Ra. Dia lahir di Jeolla Selatan, Korea Selatan pada 30 Desember 1989. Dia menempuh pendidikan tinggi di jurusan teater musikal di Universitas Myongji.

Pada Juni 2010, Bora memulai debutnya sebagai anggota SISTAR di acara musik KBS, Music Bank, dengan single debut ‘Push Push’. Dia berposisi sebagai main rapper, main dancer, dan vokalis.

Pada 2011, Bora dan Hyolyn membentuk subgrup duo SISTAR19 dengan single 'Ma Boy'. Setelah SISTAR dan SISTAR19 bubar, Bora meninggalkan Starship Entertainment dan menandatangani kontrak dengan Hook Entertainment.

2. Hyolyn

Kim Hyo Jung atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Hyolyn adalah anggota dari grup wanita SISTAR dan sub unit SISTAR19. Dia lahir pada 11 Desember 1990 di Incheon, Korea Selatan.

Hyolyn dikenal sebagai pemimpin atau leader SISTAR. Dia juga berposisi sebagai main vocal, lead dancer, lead rapper, dan anggota termuda atau maknae. Dia debut bersama SISTAR pada 3 Juni 2010 dengan lagu 'Push Push'. Setelah itu, dia membentuk sub unit SISTAR19 dengan Bora yang debut pada 2 Mei 2011.

Setelah SISTAR dan SISTAR19 dibubarkan, Hyolyn meninggalkan Starship Entertainment pada September 2017. Setelah itu, pada November 2017 dia mendirikan agensinya sendiri yang diberi nama Brid3. Dengan agensinya itu Hyolyn merilis single 'Layin Low' pada 12 Januari 2022.

RADEN PUTRI

