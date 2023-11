Taylor Swift Bertemu dengan Keluarga Penggemar yang Meninggal di Konsernya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift bertemu dengan keluarga Ana Clara Benevides Machado, fans perempuan berusia 23 tahun yang bulan ini meninggal ketika menghadiri konsernya di Brasil. Sebelum memulai pertunjukan terakhirnya di Kota Sao Paulo, Brasil pada Ahad, 26 November 2023, pemenang Grammy ini meluangkan waktu untuk berkenalan dan menyampaikan belasungkawanya secara langsung kepada keluarga Ana.

Taylor Swift Foto Bersama Keluarga Fans yang Meninggal

Dalam foto yang beredar di media sosial tersebut, Taylor Swift berdiri di samping orang-orang terkasih Ana, termasuk ayahnya, Weiny Machado. Ia tersenyum tampak akrab dengan keluarga Ana.

Bintang pop itu terlihat mengenakan bodysuit merah muda berkilauan yang biasa digunakan selama pertunjukan konsernya. Sementara anggota keluarga tersebut tampil kompak mengenakan kaus putih dengan desain bergambar wajah Ana Machado untuk menghormati anggota keluarga mereka yang meninggal.

Keluarga Ana Hadir di Area VIP

Sebuah video yang dibagikan di media sosial juga menunjukkan keluarga Ana berada di area VIP, tenda di Allianz Parque pada malam penutupan konser Taylor Swift di negara di kawasan Amerika Selatan itu. Sampai saat ini, masih belum jelas apakah pelantun "Cruel Summer" itu secara pribadi mengundang mereka ke konser atau oleh timnya.

Satu Fans Meninggal Menonton Konser The Eras Tour Brasil

Pada 17 November 2023, Ana Machado merasa tidak enak badan lalu pingsan di dalam Stadion Olimpiade Nilton Santos di Rio de Janeiro saat lagu kedua dari set The Eras Tour Taylor Swift. Ana kemudian mengalami serangan jantung dan meninggal di rumah sakit tak lama setelahnya. Penyebab pasti kematiannya belum dikonfirmasi.

Suhu udara pada siang hari di Rio de Janeiro pada 17 November 2023 dilaporkan mencapai lebih dari 39 derajat Celcius. Meskipun ada gelombang panas, para Swifties mengeluh bahwa mereka tidak diizinkan untuk membawa air ke dalam venue.

Taylor Swift memberikan penghormatan kepada mendiang fansnya, Ana, dengan sebuah unggahan di Instagram yang menyentuh. "Aku tidak percaya aku menulis kata-kata ini, tetapi dengan hati yang hancur aku mengatakan bahwa kami kehilangan seorang penggemar malam ini sebelum pertunjukan saya. Aku bahkan tidak bisa mengatakan betapa hancurnya diriku karena hal ini," tulis Taylor.

Ratu pop dunia tersebut juga menambahkan bahwa ia merasa diliputi kesedihan yang mendalam untuk menyampaikan tragedi tersebut di atas panggung. Pertunjukan berikutnya ditunda, Taylor menjelaskan bahwa keselamatan dan kesejahteraan para penggemar, sesama artis, dan kru harus selalu diutamakan.

Ketika Swift kembali ke panggung pada 19 November, ia memberikan penampilan emosional membawakan lagu "Bigger Than the Whole Sky," yang diyakini oleh para penggemarnya didedikasikan untuk Ana Clara Benevides. Ayah mendiang penggemar, Weiny Machado, memecah kebisuannya pada hari yang sama dan meminta polisi untuk menyelidiki apakah para penonton konser dilarang membawa air ke dalam tempat konser.





