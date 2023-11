Lewat Palang Merah Korea, Lee Young Ae Bantu Anak-anak Gaza Rp 698 Juta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Lee Young Ae menyumbangkan USD 45 ribu dolar atau sekitar Rp 698 juta untuk membantu anak-anak yang terkena serangan Israel di wilayah Gaza, Palestina. Selasa, 21 November 2023, Palang Merah Korea mengumumkan kontribusi Lee Young Ae terhadap upaya bantuan kemanusiaan darurat bagi anak-anak yang jadi korban genosida tersebut.

Aktris itu mengungkapkan keprihatinannya atas konflik Hamas-Israel yang belakangan ini memanas. "Berita memilukan yang terus menerus datang membuat saya sedih. Saya berharap kontribusi ini dapat memberikan sedikit kelegaan bagi anak-anak yang telah kehilangan anggota keluarga dan mengalami cobaan yang mengerikan akibat perang," ujar Lee Young Ae.

Bantuan Lee Young Ae untuk Bantuan Medis Anak-anak

Uang yang terkumpul dari Lee akan digunakan untuk kegiatan bantuan medis bagi anak-anak di daerah yang terkena dampak. Pengiriman barang tersebut disalurkan melalui Komite Palang Merah Internasional.

Seperti yang dilaporkan oleh Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNOCHA), konflik bersenjata yang terjadi baru-baru ini telah mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa. Di Gaza, jumlah anak-anak yang terkena dampaknya sangat mengkhawatirkan.

Sebelumnya, Lee Young-ae diketahui telah terlibat dalam bantuan kemanusiaan lainnya. Ia pernah menyumbang untuk membantu korban kebakaran hutan di Pulau Maui, Hawaii pada Agustus lalu. Tak hanya itu, sikap dermawannya juga mencakup berbagai hal, termasuk dukungan untuk korban kebakaran Desa Guryong, bantuan banjir di Chungcheong, bantuan COVID-19, bantuan untuk pengungsi Ukraina, dan dukungan berkelanjutan untuk pasien kanker anak.

Tak Pernah Lelah Berdonasi

Setiap tahunnya, aktris ini juga dilaporkan menyumbang dana pendidikan untuk anak-anak tentara yang gugur dan veteran Perang Korea. Sebagai seorang aktris ternama asal Korea Selatan, Lee Young Ae sedang mempersiapkan diri untuk memainkan peran utama Cha Se Eum dalam drama tvN mendatang berjudul Maestro. Drama terbarunya akan tayang perdana pada 9 Desember.

Lee Young Ae merupakan aktor senior berusia 51 tahun yang memulai debutnya melalui iklan cokelat pada 1990 silam. Ia memulai karier aktingnya melalui serial drama KBS How's Your Husband? pada tahun 1993. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain film Last Present (2001), Lady Vengeance (2005) dan Bring Me Home (2019), serta drama Dae Jang Geum (2003-2004) dan Saimdang, Memoir of Colours (2017).

ALLKPOP | KOREA JOONGANG DAILY

