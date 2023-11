Hybe Naungi Girl Group K-Pop NewJeans, Berikut Profilnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hybe Corporation dikenal sebagai salah satu agensi entertainment terbesar di Korea Selatan. Hybe Co sudal ekspansi pasar hingga musik Latin dengan pusatnya di Meksiko dengan mengakuisisi Extile Content.

Hybe Co menaungi banyak artis hingga idol grup K-Pop, seperti NewJeans. Simak profilnya berikut.

Awal Perjalanan NewJeans

NewJeans merupakan girl group K-Pop beranggotakan 5 orang dan merupakan grup ketiga di Hybe, setelah debut LE SSERAFIM Mei lalu dan akuisisi girl grup generasi ketiga Fromis_9 melalui PLEDIS Entertainment. Dilansir dari Soompi, grup ini memiliki anggota dengan kewarganegaraan Korea, Vietnam, dan Australia. Anggota tertua berusia 18 tahun dan yang termuda berusia 14 tahun, yakni Minji (2004, Korea), Hanni (2004, Vietnam-Australia), Danielle (2005, Korea-Australia), Haerin (2006, Korea), dan Hyein (2008, Korea).

Seperti yang diumumkan sebelumnya oleh para anggota sendiri, tidak ada posisi resmi atau pemimpin yang ditunjuk, yang berarti para gadis ini memiliki kekuatan kolektif dan individu dalam hal menyanyi, rap, menari, visual, dan memimpin. Debut mereka tampak sukses, dengan album debut mereka memecahkan rekor penjualan minggu pertama tertinggi dalam sejarah Hanteo dan chart Attention di berbagai tangga lagu Spotify, sehingga menjadikan NewJeans grup K-pop pertama yang melakukannya.

NewJeans berada dalam rumah rekaman produksi ADOR (All Doors One Room). ADOR sendiri merupakan label musik independen yang dimiliki oleh pusat hiburan HYBE. Dalam debut NewJeans, label rekaman yang didirikan pada tahun 2021 ini menyimpang dari pedoman pemasaran biasa di kancah musik pop Korea. Tentu hal tersebut menggunakan strategi eksperimental, ADOR hanya merilis video musik untuk judul lagu Attention pada tanggal 21 Juli, tanpa teaser apa pun untuk membangun sensasi, seperti yang dilakukan grup sebelumnya.

Selain itu, hal yang lebih berani dari grup ini yakni debut tanpa mengungkapkan nama mereka, membiarkan karya seni mereka berbicara sendiri. Musik NewJeans menyegarkan untuk grup pop generasi keempat. Empat lagu melodis dan groovy Attention, Hype Boy, Cookie, dan Hurt dari EP self-titled.

Penjualan Album NewJeans Capai Penjualan Terlaris Saat Dirilis

NewJeans memecahkan rekor dengan menjual 310.000 eksemplar EP self-titled mereka dalam satu minggu, bergabung dengan girl grup generasi ketiga terdepan BLACKPINK dan TWICE. Album debut grup ini adalah album pertama yang terjual lebih dari 200.000 kopi pada hari pertama peluncurannya, memecahkan rekor sebelumnya yaitu 176.861 penjualan album yang dibuat oleh FEARLESS milik LE SSERAFIM pada hari pertama peluncurannya.

Anggota Hanni dan Danielle mencoba menulis lagu untuk EP mereka, membuktikan bahwa bakat anggota NewJeans lebih dari sekedar menyanyi dan menari. Anggota Vietnam-Australia Hanni,, dikreditkan atas komposisi lirik lagu utama moombahton dan fusion elektropop Hype Boy bersama penulis Gigi dan Ylva Dimberg.

Selain itu, anggota Korea-Australia Danielle, juga dikenal sebagai Mo Ji-hye, menulis lirik di single pertama grup tersebut, Attention. Lagu R&B yang kalem ini debut di nomor satu tangga lagu Billboard Korea Selatan pada bulan Juli lalu.

Menanjak Kurang dari 6 Bulan Setelah Debut

Pencapaian idol grup NewJeans terus bertambah dalam waktu kurang dari enam bulan setelah debut. Grup ini mendapatkan kemenangan pertama mereka di M Countdown dengan Attention, kemudian membawa pulang Hot Rookie di THE-K Billboard Awards beberapa bulan kemudian. Selama musim penghargaan musik utama, para anggota memenangkan Performance of the Year (Grand Prize) dan Best New Artist di Asia Artist Awards 2022. Selain itu, NewJeans juga memenangkan Top 10 Artist dan New Artist of the Year di Melon Music Awards 2022.

Lalu, pada 2023, grup ini melakukan comeback dengan Ditto menjelang comeback resmi mereka dengan album single OMG pada 2 Januari 2023. Single pra-rilis ini menduduki puncak tangga lagu iTunes secara global dan membantu para anggota mencapai pencapaian pertama yang bersertifikat all-kill di awal karir mereka.

