3 Drama Korea yang Dibintangi Hyeri

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan Hyeri disoroti para penggemarnya, karena putus dengan Ryu Jun Yeol. Mereka putus setelah pacaran selama tujuh tahun. Hyeri anggota grup K-Pop Girls' Day yang juga aktris yang membintangi perfilman dan drama Korea atau drakor.

Drama Korea yang Dibintangi Hyeri

1. May I Help You (2022)

Dikutip dari AsianWiki, Hyeri memerankan Baek Dong Joo yang bekerja di pemakaman. Dia memiliki kemampuan khusus yang memungkinkannya untuk melihat dan berbicara dengan orang yang sudah meninggal. Orang-orang yang telah meninggal meminta Baek Dong Joo untuk mengabulkan permintaan terakhir mereka.

Jika Baek Dong Joo tidak mengabulkan permintaan, hari-harinya akan dipenuhi kesialan. Hal ini memotivasi dia untuk mendengarkan keinginan dengan bantuan Kim Tae-Hee yang diperankan oleh Lee Jun Young.

2. My Roommate is a Gumiho (2021)

Dikutip dari Viu, Lee Dam diperankan oleh Hyeri. Ia mahasiswi yang hidup sederhana dan tidak percaya mitos atau makhluk supranatural. Namun, hidupnya berubah secara drastis ketika dia tanpa sengaja mencuri ornamen khusus milik gumiho, makhluk rubah mitos yang dapat berubah wujud menjadi manusia.

Shin Woo Yeo diperankan oleh Jang Ki Yong merupakan seorang gumiho yang telah hidup di dunia manusia selama berabad-abad. Dia kehilangan ornamennya, yang ternyata berfungsi sebagai sumber kehidupannya. Woo Yeo dan Dam terlibat dalam situasi yang rumit. Demi menyelamatkan hidupnya, Woo Yeo memutuskan untuk tinggal bersama Dam.

3. Reply 1988 (2015)

Reply 1988 berkisah tentang lima keluarga yang bertetangga. Mereka tumbuh bersama dan bertetangga hingga saat ini. Semua keluarga ini selalu berkumpul di sekitar rumah menghabiskan waktu bersama. Duk Sun yang diperankan Hyeri diceritakan berasal dari keluarga miskin dan mereka tinggal di rumah semi-basement.

