Tayang Mulai 2 Desember, Ini 5 Fakta Welcome to Samdalri, Drama Korea Terbaru Ji Chang Wook dan Shin Hye Sun

TEMPO.CO, Jakarta - JTBC, salah satu stasiun televisi Korea Selatan akan menampilkan drama Korea baru berjudul Welcome to Samdalri pada 2 Desember 2023. Drama yang digarap oleh sutradara Cha Young Hoon ini menarik perhatian publik karena menunjuk 2 aktor ternama untuk menjadi pemeran utama, yaitu Ji Chang Wook dan Shin Hye Sun.

Dalam Welcome to Samdalri, Ji Chang Wook berperan sebagai Jo Yong Pil, salah satu warga yang tinggal di desa Samdalri, Pulau Jeju. Selama hidupnya, ia berusaha untuk melindungi penduduk desanya. Kemudian, Shin Hye Sun memerankan tokoh Jo Sam Dal, teman kecil Jo Yong Pil yang memutuskan untuk memiliki kehidupan di Seoul. Saat pindah, Jo Sam Dal mengubah namanya menjadi Jo Eun Hye.

Secara menyeluruh, Welcome to Samdalri akan bercerita tentang persahabatan Jo Yong Pil dan Jo Sam Dal yang renggang karena suatu insiden dan memilih berpisah. Namun, saat Jo Sam Dal kembali ke kampung halamannya, ia menyadari bahwa dirinya masih memiliki rasa kasih sayang dengan sahabat kecilnya, Jo Yong Pil. Dilansir dari Soompi, inilah 5 hal menarik tentang Welcome to Samdalri:

1. Digarap oleh Sutradara Ternama Korea Selatan

Welcome to Samdalri adalah salah satu proyek yang disutradarai oleh Cha Young Hoon. Cha dikenal telah memiliki berbagai drama populer yang dibintangi oleh para aktor dan aktris ternama. Beberapa drama garapan Cha, yaitu When the Camellia Blooms dan Forecasting Love and Weather.

2. Kang Mina Dikonfirmasi Sebagai Pemeran Pendamping

Dilansir dari Soompi, pada 10 November 2023, Story J Company selaku agensi Kang Mina menyatakan bahwa aktrisnya ikut berperan dalam Welcome to Samdalri. Kang menjadi tokoh Jo Hae Dal, adik perempuan Jo Sam Dal yang memilih untuk menikah muda di usia 20 tahun. Namun, Jo Hae Dal memiliki kisah pilu karena suaminya meninggal dalam kecelakaan sebelum anak di dalam kandungannya lahir.

3. Shin Hye Sun Menjadi Fotografer Fashion Profesional

Pada Welcome to Samdalri, Shin Hye Sun akan berperan sebagai seorang fotografer fashion profesional bernama Jo Sam Dal. Profesi tersebut pertama kali didapatkan oleh Shin. Demi menggapai mimpinya, Jo rela untuk pergi ke Seoul dan bekerja sebagai asisten di industri fotografi fesyen ternama. Ia memiliki syarat kepada dirinya sendiri untuk tidak pulang ke desa Samdalri sebelum naik ke posisi jabatan yang ia impikan.

4. Ji Chang Wook dan Shin Hye Sun Menjadi Teman Masa Kecil

Jo Yong Pil dan Jo Sam Dal adalah sahabat yang lahir dengan selisih 5 menit. Mereka berdua menghabiskan masa kecil bersama hingga masuk ke perguruan tinggi. Pada 3 November 2023, JTBC mengunggah poster baru Welcome to Samdalri yang memperlihatkan beragam polaroid dari masa kecil hingga dewasa dari Yong Pil dan Sam Dal.

5. Tekad Ji Chang Wook sebagai Peramal Cuaca

Pada drakor Welcome to Samdalri, Jo Yong Pil (Ji Chang Wook) menjadi pria yang telah ditinggalkan oleh sang ibu sejak kecil karena kesalahan laporan cuaca. Ibunya tiada saat mencari nafkah di laut. Dari hal tersebut, Yong Pil bertekad untuk menjadi peramal cuaca. Namun, tekad dan semangatnya malah membuatnya mendapat reputasi sebagai pembuat onar yang keras kepala.

