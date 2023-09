Lama Rehat dari Akting, Meg Ryan Bangga Film Barunya Segera Dirilis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Meg Ryan kembali ke layar lebar. Dia membintangi film komedi romantis berjudul What Happens Later, bersama David Duchovny. Trailer pertama film tersebut dirilis pada Rabu, 30 Agustus 2023.

Meg dan David berperan sebagai mantan pasangan Willa dan Bill, yang telah berpisah selama beberapa dekade. Mereka tiba-tiba bersatu kembali, ketika badai salju membuat mereka terdampar di bandara. Film ini berdasarkan drama Steven Dietz, Shooting Star.

Setelah rehat lama dari dunia perfilman, Meg Ryan merasa bangga dengan film terbarunya, What Happens Later. Tak hanya sebagai aktor, dia juga menjadi sutradara dan penulis naskah film yang akan dirilis pada 13 Oktober 2023.

Meg mengaku akting paling mudah di antara peran lainnya. Namun dia punya alsan khusus ingin menjadi sutradara lagi. "Aku ingin menyutradarai lagi supaya aku bisa duduk di kursi, karena aku yakin banyak hal yang aku lewatkan. Aku sudah lama sekali tidak memerankan peran itu," ujar wanita berusia 61 tahun itu.

Bagi Meg, proses syuting yang dilakukan selama 21 malam di Arkansas, terasa menyenangkan dengan David Duchovny. "Saya mengatur segalanya sebelumnya sehingga begitu kami berada di sana, hanya David dan saya yang mencoba mengatakan yang sebenarnya," tambahnya.

Padahal dia dan David baru bertemu beberapa kali, sekitar 20 tahun yang lalu, sebelum mereka bekerja sama dalam What Happens Later. Namun dia mengingat semua karya-karya David, dari The X-Files dan California. Termasuk menjadi bintang tamu dalam The Larry Sanders Show.

"Dia berperan sebagai tamu dan dia sangat absurd dan lucu. Dia sangat pintar dan dia adalah tipe orang yang lucu dan unik sehingga kami semua mengira dia akan sangat cocok untuk Bill," katanya tentang David Duchovny.

Perjalanan karier Meg Ryan

Meg Ryan salah satu aktris senior Hollywood. Dia memulai karier aktingnya sejak tahun 1981 dalam film bergenre drama Rich and Famous. Namanya dikenal lewat beberapa film komedi romantis, seperti When Harry Met Sally, You’ve Got Mail, dan Sleepless in Seattle.

Film What Happens Later adalah film kedua yang disutradarainya, sekaligus pertama kalinya ia menyutradarai dan menulis genre komedi romantis. Meg pertama kali sebagai sutradara dalam film Ithaca tahun 2016, yang terinspirasi dari novel William Saroyan tahun 1943, The Human Comedy.

