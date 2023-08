9 Drakor yang Tayang September 2023, Ada Arthdal Chronicles Season 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah drama Korea atau drakor dijadwalkan akan tayang pada September 2023. Memiliki berbagai genre, drakor yang akan tayang ini bertabur bintang dan sudah dinantikan oleh penggemar. Selain merilis episode perdananya, beberapa drama ini juga hadir dalam bentuk musim kedua untuk melanjutkan kisah dari season sebelumnya.

Lantas, apa saja daftar dama Korea yang tayang September 2023? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

1. A Time Called You

Drama Korea yang tayang September 2023 pertama adalah A Time Called You. Drama ini bercerita tentang perjalanan waktu yang dialami oleh seorang gadis yang sedang berduka atas kepergian kekasihnya. A Time Called You akan tayang pada 8 September 2023 di platform streaming online, Netflix.

2. Arthdal Chronicles: The Sword of Aramoon

Ini adalah season kedua dari drama Korea, Arthdal Chronicles yang tayang pada 2019 lalu. Drama yang mengusung genre histori fantasi ini akan menceritakan kehidupan delapan tahun pasca peristiwa di musim pertamanya. Arthdal Chronicles: The Sword of Aramoon akan tayang secara legal di Disney+ Hotstar mulai 9 September 2023.

3. Han River Police

Han River Police akan kembali mempertemukan duet aktor senior Kwon Sang Woo dan Sung Dong Il. Drama ini akan bercerita tentang kehidupan polisi yang bertugas di Kantor Polisi Sungai Han. Tayang mulai 13 September 2023, drakor ini dapat disaksikan di Disney+ Hotstar.

Poster drama Korea, Han River Police. Foto: Asianwiki.

4. The Day

Drama ini bercerita tentang seorang pria miskin yang frustasi karena tidak memiliki biaya untuk operasi anaknya. Dia pun terpaksa menerima pekerjaan untuk menculik anak dari keluarga kaya. Sayangnya, suatu insiden terjadi saat dia menjalankan aksinya. The Day akan tayang secara resmi di Prime Video mulai 13 September 2023.

5. 7 Escape

Sutradara dan penulis skenario trilogi The Penthouse kembali bekerja sama untuk membuat drama baru tentang balas dendam. Kali ini, drama tersebut berjudul 7 Escape yang bercerita tentang tujuh orang dengan latar belakang berbeda yang terlibat dalam kasus hilangnya seorang gadis muda. Drama ini akan tayang mulai 15 September 2023 di platform streaming online Viu.

6. Hyo Shim’s Independent Life

Drakor yang tayang September 2023 selanjutnya adalah Hyo Shim’s Independent Life. Mengusung genre melodrama, drama ini bercerita tentang seorang perempuan yang hidup sendiri setelah mengalami kesulitan karena mengambil penuh tanggung jawab keluarganya. Drama yang juga dikenal dengan judul Self-Reliance of Hyo Sim’s Family ini akan tayang di KBS mulai 16 September 2023.

7. Song of the Bandit

Song of the Bandits. Foto: Asianwiki.

Ini adalah drama Korea yang mengambil latar pada era penjajahan jepang. diceritakan, para rakyat Korea Selatan melarikan diri ke tanah Jaindao di Tiongkok untuk menyelamatkan diri. Mereka pun mencoba menetap dan bersatu dengan warga lokal untuk berlindung dari bahaya. Drama Song of the Bandit mulai tayang 22 September 2023 di platform streaming resmi Netflix.

8. Twinkling Watermelon

Twinkling Watermelon kan bercerita tentang seorang siswa sekolah menengah yang memiliki bakat luar biasa di bidang musik. Suatu hari, dia mengunjungi toko alat musik misterius dan melakukan perjalanan ke tempat asing. Drama yang akan merilis episode perdananya pada 25 September 2023 ini dapat disaksikan secara resmi di platform streaming Viu.

9. The Worst of Evil

Drakor yang tayang September 2023 selanjutnya adalah The Worst of Evil. Drama ini berkisah tentang seorang polisi yang melakukan undercover ke organisasi narkoba yang melibatkan transaksi lintas negara, yakni Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang. The Worst of Evil dapat disaksikan secara legal di Disney+ Hotstar mulai 27 September 2023.

