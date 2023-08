Alur Cerita One Piece Live Action, Tayang 31 Agustus 2023 di Netflix

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi penggemar manga karya Eiichiro Oda, serial drama One Piece Live Action pasti menjadi hal yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Serial yang digarap oleh Matt Owens dan Steven Maeda ini dijadwalkan akan tayang pada 31 Agustus 2023 di platform streaming online, Netflix.

One Piece Live Action merupakan adaptasi aksi langsung dari serial manga asal Jepang, One Piece, yang terbit sejak 1997. Manga ini diproduksi oleh Kaji Productions, Tomorrow Studios, dan Shueisha. Seperti manga-nya, One Piece Live Action juga akan menampilkan kisah tentang geng Bajak laut Topi Jerami yang memperlihatkan sosok Monkey D Luffy sebagai pendirinya.

Lantas, seperti apa alur cerita One Piece Live Action? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Alur Cerita One Piece Live Action

Serial drama One Piece Live Action ini akan mengikuti petualangan dari kelompok Bajak Laut Topi Jerami. Suatu hari, seorang anak laki-laki bernama Monkey D Luffy bercita-cita menjadi bajak laut dan membentuk timnya sendiri. Hal ini terjadi karena Luffy ingin menemukan One Piece, harta karun mistis yang ditinggalkan oleh bajak laut terhebat di antara mereka, Gold Roger.

Setelah dewasa, dia pun mulai membentuk timnya sendiri yang diberi nama Bajak Laut Topi Jerami. Dia juga dibantu beberapa rekannya untuk mencapai cita-citanya menjadi seorang Raja Bajak Laut dan menemukan One Piece.

Suatu hari, Luffy memakan buah iblis yang memberinya kekuatan untuk membuat tubuhnya seperti karet. Hal ini memberinya kekuatan dan ketangkasan baru yang luar biasa. Dia pun mulai berlayar dari Desa Foosha di East Blue.

Dengan bekal keterampilan dan persahabatan yang kuat, kelompok Bajak Laut Topi Jerami melakukan perjalanan untuk memperjuangkan mimpi mereka masing-masing. Mereka menjelajahi lautan, daratan dan lingkungan sekitarnya yang berbahaya untuk mencari One Piece.

Di tengah perjalanannya, mereka menyadari jika kelompoknya bukan satu-satunya bajak laut yang mencari harta karun tersebut. Kapal mereka pun dikejar oleh bajak laut lain dan tak jarang terlibat dalam peperangan.

Dalam serial yang ditayangkan di Netflix ini, akan diperlihatkan juga bagaimana Luffy bertemu para sahabatnya yang kemudian direkrut sebagai kru kapal. Mereka adalah Zoro, Nami, Usopp dan Sanji.



Tentang One Piece Live Action

- Judul: One Piece

- Judul lain: One Piece Live Action

- Tagline: Come on board and bring along all your hopes and dreams

- Genre: Aksi, Petualangan, Komedi, Fantasi

- Tipe: Drama

- Tanggal rilis: 31 Agustus 2023

- Jumlah episode: 8 episode

- Jaringan tayang: Netflix

- Adaptasi: Manga series ‘One Piece’ karya Eiichiro Oda

- Kreator: Matt Owens, Steven Maeda

- Bahasa: Inggris

- Asal Negara: Jepang, Amerika Serikat,Inggris, Afrika Selatan

- Lokasi film: Cape Town, Western Cape, Afrika Selatan

- Perusahaan produksi: Tomorrow Studio, Film Afrika Worldwide, Kaji Production



Daftar Pemain One Piece Live Action

Netflix telah mengumumkan sejumlah aktor dan aktris yang akan bermain dan memerankan karakter-karakter di One Piece Live Action.adapun daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

- Inaki Godoy sebagai Monkey D. Luffy

- Colton Osorio sebagai Luffy muda

- Mackenyu sebagai Roronoa Zoro

- Emily Rudd sebagai Nami

- Jacob Romero Gibson sebagai Usopp

- Taz Skylar sebagai Sanji

- Peter Gadiot sebagai Shanks

- Vincent Regan sebagai Garp

- Morgan Davies sebagai Koby

- Aidan Scott sebagai Helmeppo

- Armand Aucamp sebagai Bogard

- Bianca Oosthuizen sebagai Sham

- Sven Ruygrok sebagai Cabaji

- Celeste Loots sebagai Kaya

- Stevel Marc sebagai Yasopp

RADEN PUTRI

