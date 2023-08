Sudah Dua Dekade di Dunia Hiburan, Ini Kilas Balik Perjalanan Karier Han Hyo Joo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musim panas tahun ini, banyak penggemar dibuat terpikat dengan akting Han Hyo Joo dalam drama terbarunya berjudul Moving. Drama yang disebut sebagai salah satu proyek terbesar dalam sejarah produksi drama di Korea ini, kembali mengangkat nama Han Hyo Joo.

Sejak awal debutnya, Han Hyo Joo memang selalu terlibat dalam berbagai macam proyek baru. 20 tahun berkiprah dalam industri hiburan Korea Selatan, jejak Han Hyo Joo pertama kali dikenal pada tahun 2003, setelah menang kontes kecantikan remaja.

Perjalanan Karir Han Hyo Joo

Lahir pada tahun 1987 di Cheongju, sebuah kota kuno di Korea Selatan bagian tengah, Sang Artis hidup penuh kesederhanaan yang jauh dari kemewahan dan glamor dunia hiburan. Menjadi putri seorang perwira angkatan udara dan guru sekolah dasar, masa kecilnya penuh dengan disiplin.

Menjadi seorang atlet di masa sekolahnya, Han Hyo Joo sempat bersinar dalam olahraga lari dan voli. Pada awalnya, akting bukanlah hal yang diinginkan oleh Han muda, namun takdir berkehendak lain. Dilansir dari laman beijingtimes.com, suatu momen penting yang mengubah hidupnya tiba di masa sekolah menengahnya. Saat itu, ia berkesempatan meraih posisi teratas dalam kontes kecantikan remaja yang di sponsori oleh Binggrae, sebuah perusahaan makanan terkenal.

Kemenangan ini kemudian menjadi dorongan bagi Han Hyo Joo untuk mengevaluasi kembali aspirasinya. Di tahun kedua sekolah menengahnya, ia pindah ke Seoul untuk kemudian mewujudkan keinginannya dalam dunia akting.

Setelah lulus SMA, Han melanjutkan pendidikannya di Universitas Dongguk dengan mengambil jurusan teater. Pada tahun 2005, Han Hyo Joo menerima peran akting pertamanya dalam sitkom MBC “Nonstop 5” dan film “My Boss, My Teacher”. Sayangnya, penampilan debutnya ini sebagian besar luput dari perhatian publik.

Tak berselang lama, pada tahun 2006 Han Hyo Joo menerima peran utama pertamanya dalam serial drama KBS berjudul “Spring Waltz”. Kemudian, peran pertama layar lebar yang Han Hyo Joo terima muncul dalam film independen tahun 2006 berjudul “Ad-Lib Night”, yang disutradarai oleh sutradara ternama, Lee Yoon Ki.

Pengalamannya dalam mengerjakan film ini jauh lebih baik dibandingkan peran utama pertama dalam serial drama yang dibintanginya. Penampilannya dalam film ini diterima dengan baik oleh para kritikus, sehingga mereka menghadiahinya sebuah penghargaan sebagai “Aktris Terbaik” dari Organisasi Kritikus Film Korea ke-26 dan Festival Film Singapura ke-20.

Peran komersial Han Hyo Joo datang dengan penampilannya dalam serial drama SBS tahun 2009 berjudul “Brilliant Agency” bersama aktor dan penyanyi Lee Seung Gi. Brilliant Agency secara teratur menerima rating lebih dari 40 persen dan melambungkan nama Han Hyo Joo sebagai salah satu aktris muda yang lebih populer di Korea.

Pada tahun 2010, Han Hyo Joo memperluas zona nyamannya dan mengambil peran utama dalam serial drama sejarah MBC berjudul “Dong Yi”. Melalui perannya kali ini, bahkan Han Hyo Joo meraih penghargaan tertinggi (Daesang) di MBC Drama Award dan penghargaan Aktris terbaik di Baeksang Arts Awards. Sejauh ini, Han Hyo Joo telah melewati terobosan-terobosan karir baru bahkan hingga ke luar negeri. Selanjutnya, dalam kurun waktu 2011 hingga 2015, ia banyak berperan dalam film-film diantaranya; Always (2011), My Back Page, Masquerade (2012), Cold Eyes (2013), Eye in the Sky (2013), Love 911 (2014), dan masih banyak lagi.

Pada tahun 2016, ia kembali bermain drama setelah 5 tahun vakum dari dunia drama. Pada comebacknya ini, Han Hyo Joo beradu akting dengan aktor tampan Lee Jong Suk, dalam drama berjudul “W: Two World” dan berhasil memenangkan beberapa penghargaan bergengsi. Tahun selanjutnya, Han Hyo Joo kembali membintangi sebuah film thriller berjudul Golden Slumber bersama Kang Dong Won. Karirnya terus meningkat ke ranah internasional, tatkala pada tahun 2019 ia dikonfirmasi sebagai bagian dari pemeran utama serial TV Amerika Serikat, Treadstone.

Pada tahun 2021, ia kembali berperan dalam drama thriller dan action berjudul Happiness. Belakangan, Sang Aktris juga telah menunjukkan kebolehan fleksibilitas akting dalam drakor terbarunya, “Moving” yang banyak mencuri perhatian penonton.

