SEVENTEEN Kolaborasi dengan NKOTB dalam Lagu Dirty Dancing Dirilis Besok

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Boyband 90-an, New Kids on the Block atau NKOTB akan berkolaborasi dengan SEVENTEEN. Kolaborasi ini diumumkan melalui akun media sosial masing-masing.

New Kids on The Block merilis video teaser yang menunjukkan kolaborasi mereka dengan SEVENTEEN. "09.01.23" bunyi keterangan unggahan mereka.

Dalam video itu menunjukkan tulisan NKOTB dan SEVENTEEN bergantian dan diiringi lagu Dirty Dancing. Nampaknya SEVENTEEN akan tampil dalam versi remix dari lagu yang akan dirilis pada Jumat 1 September 2023.

Lagu Dirty Dancing dirilis pada tahun 2008. Lagu ini adalah single ketiga dari album The Bloc. Lagu ini termasuk yang paling sukses di Eropa, dan berhasil masuk tangga lagu di Kanada, Austria dan di European Hot 100.

Tanggapan CARAT dan penggemar New Kids on the Block

Kolaborasi lintas generasi ini tentu mencuri perhatian. Penggemar kedua boyband ini pun tak sabar menantikan kolaborasi mereka. "Ya, persilangan K-pop!!! SUKA SEKALI! Blockheads (sebutan penggemar NKOTB) x CARAT (sebutan penggemar SEVENTEEN)! Ayo! Hwaiting!" tulis akun @catd****.

"Diriku yang Blockheads dan Kpopers ini berteriak," tulis akun @asti***.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"OMG, saya sudah menjadi BLOCKHEADS selama 35 tahun dan CARAT. Ini adalah kolaborasi terbaik yang pernah saya harapkan. Saya suka NKOTB, CINTA SVT," kata akun @virg_****.

Bahkan ada penggemar yang dari kecil senang mendengarkan lagu-lagu NKOTB dan menjadi CARAT saat ini sangat antusias. "Yayyyyyyyy boygroup favorit ayahku ketika aku masih kecil (tumbuh dengan mendengarkan lagu-lagu mereka) dan sekarang mereka berkolaborasi dengan boygroup favoritku, tidak sabar!!" tulis @lili****.

Sekilas tentang New Kids on The Block

New Kids on the Block boy band Amerika, yang anggotanya terdiri dari dua bersaudara Jonathan dan Jordan Knight, Joey McInttyre, Donnie Wahlberg dan Danny Wood. Berdiri sejak tahun 1984, mereka mencapai kesuksesan dari akhir 1890-an hingga awal 1990-an. Mereka sering dianggap sebagai pionir boy band - boy band berikutnya.

Di tahun 1994 mereka sempat bubar. Namun 13 tahun kemudian tepatnya pada tahun 2007, boy band ini kembali aktif untuk merekam album dan menggelar konser pada tahun 2008. Mereka juga kerap tampil bersama Backstreet Boysm pada tahun 2010 hingga 2012.

SOOMPI | ALLKPOP

Pilihan editor: Mengenal S.Coups, Anggota Seventeen yang sedang Pemulihan Cedera Lutut ACL