TEMPO.CO, Jakarta - Destined With You merupakan drama Korea terbaru yang tayang pada 23 Agustus 2023 di JTBC pukul 22.30 KST dan Netflix pukul 20.30 WIB. Bergenre romantis fantasi dengan 16 episode, drama ini disutradarai oleh Nam Ki Hoon yang telah menghasilkan drama populer seperti The Beauty Inside, Voice 3, dan Bigbet. Begitupun, naskahnya ditulis oleh No Ji Sul yang menghasilkan karya 100 Days My Prince.

Bukan hanya menarik namun Destined With You memang wajib ditonton karena diadaptasi dari novel fantasi romantis yang ditulis No Ji Sul. Drakor ini memiliki chemistry yang kuat antara Jo Bo Ah, Rowoon, Ha Jun, dan Yura, serta diperankan oleh pemeran pendukung yang super berbakat. Untuk itu, mari ketahui sinopsis Destined With You yang diperankan oleh Jo Bo Ah dan Rowoon SF9 berikut ini.

Sinopsis Destined With You

Drama Korea bertajuk Destined With You mengisahkan seorang perempuan yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil bernama Lee Hong Jo. Sosok pekerja keras dan terbiasa sangat mandiri ini, menemukan sebuah buku terlarang yang menyimpan rahasia kelam. Sayangnya, buku tersebut telah disegel oleh seorang pria yang sempat menjadi korban 300 tahun silam, sehingga keberadaan buku dalam kotak kayu di kuil kawasan Gunung Onju sangat sulit untuk dibuka.

Sementara itu, seorang pengacara cerdas dan tampan bernama Jang Shin Yu mengalami berbagai kejadian tidak terduga karena mendapatkan kutukan yang sudah sejak lama menimpa keluarganya dari jaman Joseon. Demi melepaskan kutukan tersebut, Jang Shin Yu harus menemukan buku terlarang dan berusaha mencari keberadaan Lee Hong Jo yang memiliki buku tersebut.

Sayangnya, dia selalu gagal dan kondisinya semakin memburuk. Dia pun putus asa untuk mengangkat kutukan yang ada pada dirinya. Namun, pertemuannya dengan Lee Hong Jo memberinya sebuah harapan untuk sembuh.

Itulah, sinopsis drama Korea Destined With You yang diperankan oleh Jo Bo Ah dan Rowoon SF9 dengan membawa kisah romansa fantasi.

NUR QOMARIYAH

