Drakor dan Film Populer Han Hyo Joo, Bintang Korea Selatan yang Debut pada 2003

TEMPO.CO, Jakarta - Han Hyo Joo merupakan aktris kelahiran Korea Selatan pada 22 Februari 1987 dan resmi debut sejak 2003, setelah memenangkan kompetisi Model Hunt. Berhasil menunjukan bakat aktingnya lewat puluhan drama dan film, Han Hyo Joo mulai dikenal publik setelah berperan dalam drama Briliant Legacy yang dibintanginya bersama Lee Seung Gi.

Baru-baru ini, Han Hyo Joo kembali membintangi drama berjudul Moving yang diadaptasi dari Webtoon berjudul sama, karya Kang Pool. Kembalinya Han Hyo Joo dalam drama Moving setelah terakhir kali berperan dalam drama Happiness, ternyata membuat penggemar sangat antusias. Untuk itu, mari ketahui drakor dan film populer Han Hyo Joo berikut ini.

1. Moving (2023)

Drama Korea Moving yang tayang sejak 9 Agustus 2023 di Disney+ setiap Rabu pukul 14.00 WIB ini, memiliki 20 episode yang disutradarai oleh Park In Je. Dibintangi oleh Han Hyo Joo sebagai Lee Mi Hyun yakni sosok ibu dari Kim Bong Seok yang berusaha menjaga rahasia atas kemampuan khusus yang dimiliki anaknya dan membantu menjaga keluarga dari penyalahgunaan kekuatan.

Sebab, tiga siswa sekolah menengah bernama Kim Bong Seok, Jang Hee Soo, dan Lee Gang Hoon, memiliki kemampuan khusus yang diwarisi dari orang tua mereka seperti Kim Bong Seok yang dapat terbang, Jang Hee Soo mampu pulihkan cedera, hingga Lee Gang Hoon yang memiliki kekuatan dan kecepatan menakjubkan. Sebab itulah, para orang tua berusaha keras untuk melindungi kekuatan mereka.

Drama Korea Moving. Dok. Disney+ Hotstar

2. 20th Century Girl (2022)

Film terbaik yang super menyayat hati bertajuk 20th Century Girl mengisahkan Na Bo Ra yang dibintang Kim Yoo Jung, yakni seorang teman yang berusaha mengetahui informasi seorang laki-laki untuk sahabatnya. Kemudian, segalanya semakin rumit, sebab Na Bo Ra justru jatuh cinta kepada Hyun Jin. Melalui film ini, Han Hyo Joo berperan sebagai Na Bo Ra versi dewasa dengan kepribadian yang cerah dan positif.

3. Happiness (2021)

Sekelompok orang yang berjuang dalam bertahan hidup karena terinfeksi virus zombie, berhasil membuat drama Happiness semakin menegangkan. Han Hyo Joo berperan sebagai Yoon Sae Bom yang petugas polisi dengan seorang detektif bernama Jung Ji Hyun yang hidup di apartemen, kemudian wabah zombie muncul dan membuat mereka harus berjuang untuk mempertahankan hidup.

4. W (2016)

Drama W diperankan oleh Han Hyo Joo sebagai Oh Yeon Joo yakni ahli bedah jantung yang kehilangan ayahnya setelah terakhir kali menulis webtoon berjudul W. Sejak itulah, Oh Yeon Joo berusaha mencari ayahnya yang bernama Oh Sung Moo, namun ternyata Oh Yeon Joo ditarik melalui monitor dan tiba-tiba berada diatas gedung.

Kemudian, Oh Yeon Joo bertemu dengan seorang pria berlumuran darah bernama Kang Cheol, diperankan oleh Lee Jong Suk, yakni tokoh utama dalam dunia webtoon. Situasi semakin rumit ketika Oh Yeon Joo menyadari bahwa dirinya hanya bisa keluar dari webtoon tergantung dengan perasaan Oh Sung Moo.

Poster drama W. Foto: Asianwiki.

5. The Beauty Inside (2015)

Film bertajuk The Beauty Inside mengisahkan Han Hyo Joo sebagai Yi Soo yakni wanita yang bekerja di toko mebel dan jatuh cinta kepada seorang pria yang setiap hari selalu bangun dengan wajah berbeda, bernama Woo Jin. Keduanya mulai saling menyukai, namun tantangan semakin rumit ketika identitas fisik Woo Jin selalu berubah dan Woo Jin khawatir untuk mengungkapkan kondisinya.

6. Always (2011)

Kisahkan tentang perjuangan mimpi, film Always menceritakan seorang mantan petinju yang menutup diri dan memulai dunia baru dengan menjadi penjaga tempat parkir bernama Chul Min. Kemudian, Chul Min bertemu dengan seorang wanita yang memiliki gangguan penglihatan bernama Jung Hwa yang diperankan Han Hyo Joo. Kekurangan yang dimiliki, membuat keduanya berhasil mendapatkan harapan hidup kembali dengan tantangan dan rintangan yang harus dihadapi.

7. Dong Yi (2010)

Drama saeguk bertajuk Dong Yi berhasil membuat Han Hyo Joo populer, sebab Han Hyo Joo berperan sebagai Dong Yi dan Choi Suk Bin yakni pelayan istana yang kemudian menjadi selir Raja Sok Jong, hingga bisa melahirkan putra mahkota bernama Yeong Jo. Sebab itulah, setelah Yeong Jo lahir, Dong Yi berganti nama menjadi Choi Suk Bin dan beragam peristiwa mulai terjadi di kerajaan.

Dong Yi. Foto: Wikipedia.

8. Iljimae (2008)

Kembali berlatar saeguk, Iljimae mengisahkan Han Hyo Joo sebagai Byun Eun Chae yakni putri pejabat pemerintah yang sangat berempati kepada masyarakat miskin, kemudian bertemu dengan Iljimae dan kagum dengan perjuangan serta segala kebaikan hatinya. Menariknya, sosok Yong digambarkan sebagai berandalan yang mencuri harta para pejabat korup pada malam hari, untuk membantu orang miskin dengan meninggalkan jejak lukisan pohon plum.

9. High As Sky Wide As Earth (2007)

Berperan sebagai karakter utama bernama Suk Ji Soo dalam drama High As Sky Wide As Earth, berhasil membuat Han Hyo Joo semakin populer. Drama ini mengisahkan Suk Ji Soo yakni seorang wanita yang sangat perhatian dengan keluarga harmonis, kemudian dipertemukan dengan keluarga Jeong Mu Young yang mengalami banyak masalah. High As Sky Wide As Earth adalah drama yang fokus terhadap masalah keluarga dalam menghadapi masyarakat modern.

10. Spring Waltz (2006)

Demi menghindari hutang, Lee Su Ho melarikan diri ke sebuah pulau terpencil. Kemudian, bertemu dengan Chu Eun Young yang diperankan Han Hyo Joo yakni seorang gadis muda yang ditinggalkan ayahnya. Awalnya Lee Su Ho ingin pergi dari pulau tersebut, namun perasaannya berubah setelah bertemu dengan Chu Eun Young.





NUR QOMARIYAH

