Drama Korea 7 Escape Rilis Teaser Perdana: Orag-orang Terjebak di Pulau Terkutuk

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini, SBS merilis teaser perdana untuk drama Korea 7 Escape. Video berdurasi 42 detik tersebut memperlihatkan pemandangan sebuah pulau yang indah. Salah satu pemain mengucapkan bahwa pulau yang mereka tempati saat itu memiliki kutukan.

Sebab, dari sekian banyak penghuni di pulau tersebut, hanya 7 orang yang dapat menyelamatkan diri. Setelah itu, video memperlihatkan para pemain yang sedang bersenang-senang dan beberapa scene menegangkan.

Teaser tersebut jelas memperlihatkan para pemain yang harus memperjuangkan dirinya untuk bertahan hidup di pulau terkutuk.

Dilansir dari Soompi, 7 Escape menceritakan tentang tujuh tokoh yang terlibat dalam kasus hilangnya seorang gadis muda dan terjerat dalam jaringan kebohongan dan ambisi yang rumit. Drakor ini adalah proyek gabungan dari sutradara Joo Dong Min dan penulis naskah Kim Soon Ok. Sebelumnya, mereka telah bekerjasama dalam The Last Empress dan The Penthouse. Drama ini dikabarkan tayang perdana pada 15 September 2023.

7 Escape dikabarkan akan memiliki alur tentang perjalanan para tokoh ketika mencari sebuah kebenaran.Kemudian, drama ini juga akan memperlihatkan adanya pembalasan berdarah. Alur yang ditawarkan oleh 7 Escape membuat para penonton teringat dengan drama populer berkisah balas dendam dan menegangkan, The Penthouse. Tak hanya itu, 7 Escape nyatanya juga merekrut para aktor yang pernah bermain dalam drama The Penthouse, seperti Uhm Ki Joon dan Yoon Jong Hoon.

Daftar Aktor dan Aktris di Drama 7 Escape

1. Uhm Ki Joon

Pada drama ini, Uhm akan memerankan tokoh Matthew Lee. Ia dikenal sebagai perwakilan perusahaan platform seluler terbesar di Korea. Ia dikenal sebagai sosok yang misterius dan penuh dengan rahasia.

2. Lee Joon

Lee Joon akan berperan sebagai Min Do Hyuk, pria yang pernah menjadi gangster. Ia digambarkan sebagai laki-laki yang menjalani hidup karena dilahirkan. Ia tidak memiliki sebuah harapan di dalam hidupnya.

3. Hwang Jung Eum

Hwang memiliki peran sebagai perwakilan perusahaan produksi drama bernama Geum Ra Hee. Ia adalah wanita yang rela melakukan apapun demi mencapai kekayaan dan kesuksesan. Selain itu, ia memiliki misi untuk mencari putrinya yang telah ia tinggalkan selama 15 tahun.

4. Yoon Jong Hoon

Yoon mendapatkan peran sebagai CEO agensi Cherry Entertainment bernama Yang Jin Mo. Ia adalah pria serakah dan memiliki emosi yang meledak-ledak. Yang dikenal sebagai orang yang mahir dalam memfitnah orang lain.

5. Shin Eun Kyung

Shin berperan sebagai Cha Joo Ran, seorang dokter kandungan-ginekologi. Cha sangat menyukai uang dan hidup dengan pria tua kaya raya. Ketika hidup bersama pria tersebut, ia akan melakukan yang terbaik demi mendapatkan uang.

6. Lee Yoo Bi

Lee Yoo Bi memerankan tokoh Han Mo Ne yang dikenal sebagai trainee idola dan bintang kampus. Ia terlahir dari keluarga kaya dan memiliki kecantikan yang mempesona. Namun, ia memiliki kelemahan, yaitu kebohongan mengenai hidupnya yang tak terkendali.

