5 Fakta Menarik Proses Produksi hingga Kedekatan Para Pemain Drama Moving

TEMPO.CO, Jakarta - Moving merupakan adaptasi dari kisah webtoon populer tentang manusia dengan kekuatan super. Drama Korea terbaru ini menjadi perbincangan sejak tayang pada Rabu, 9 Agustus 2023 di Disney+ Hotstar.

Moving menceritakan tentang agen rahasia National Intelligence Service (NIS) yang terdiri dari orang-orang berkekuatan super. Memiliki keberhasilan dalam menjalani misi rahasia dan mempertahankan negara, suatu hari tim operasi rahasia ini tiba-tiba menghilang. Beberapa dekade kemudian, para agen rahasia ini, kini telah berkeluarga dan memiliki anak yang mendapatkan kekuatan super yang diturunkan dari mereka. Mereka berusaha melindungi anaknya masing-masing, Kim Bong Seok dan Jang Hui Soo, dengan menyembunyikan kekuatan supernya agar terbebas dari kejaran agen pemerintah.

Drama Korea Moving. Foto: Asianwiki.

Moving dibintangi oleh Ryu Seung Ryong, Han Hyo Joo, Jo In Sung, Cha Tae Hyun, Kim Sung Kyun, Kim Hie Won, Lee Jung Ha, Go Youn Jung, dan Kim Do Doon. Selain ceritanya yang seru dan berkualitas, ada berbagai fakta menarik dari drama Korea karya sutradara Park In Je ini, berikut di antaranya.



Fakta Menarik Moving



1. Penulis Webtoon Turut Terlibat dalam Proses Produksi Moving

Cerita Moving diadaptasi dari webtoon yang ditulis oleh Kangfull. Dalam proses produksi dramanya, Kangfull menulis skripnya dan memastikan ceritanya bisa tersampaikan dengan baik melalui versi live action. Ia kerap memberikan footnote di beberapa bagian, seperti adegan action harus selalu menggambarkan kepribadian setiap karakter superhuman.

“Aku menginginkan adegan action yang menggambarkan kisah pribadi para karakter, jadi aku menuliskan banyak informasi detail untuk mengarahkan bagaimana adegan tersebut seharusnya ditampilkan,” ungkap Kangfull.



2. Kerja sama dengan 60 VFX Studio untuk Efek Visual yang Menakjubkan

Lee Jung Ha dalam drama Moving. Dok. Namoo Actors

Demi menciptakan efek visual yang senatural mungkin, drama ini menggunakan 7540 VFX (efek visual) di seluruh adegannya dan bekerja sama dengan 60 VFX studio dari sembilan negara yang berbeda. Apabila biasanya satu film menggunakan sekitar 2000 efek visual, maka jumlah efek visual di drama ini dianggap setara dengan empat film blockbuster.



3. Jo In Sung dan Han Hyo Joo Saling Mengagumi

Jo In Sung dan Han Hyo Joo dalam drama Moving. Dok. Disney+ Hotstar

Kedua aktor senior ini sebelumnya pernah bekerja sama dalam sebuah proyek iklan. Kemudian, mereka bertemu lagi di serial ini dan berperan sebagai pasangan suami istri. Jo In Sung mengaku memiliki chemistry yang baik ketika berakting bersamanya. Sama halnya dengan Han Hyo Joo, ia merasa bisa saling membantu dan memberi nasihat untuk memerankan karakter mereka dengan baik.

“Jo In Sung adalah pria yang baik. Aku sangat mengandalkannya karena dia banyak membantuku untuk berakting senatural mungkin dengannya,” kata Han Hyo Joo.



4. Cha Tae Hyun Perankan Karakter Baru yang Tidak Ada di Webtoon Moving

Cha Tae Hyun dalam drama Moving. Dok. Disney+ Hotstar

Penulis Kangfull menciptakan karakter Jeon Gye Do, yang diperankan oleh Cha Tae Hyun, hanya di versi drama Moving. Jeon Gye Do adalah seorang sopir bus yang juga memiliki kekuatan spesial. Saat ditanya bagaimana pendapat Cha Tae Hyun ketika memerankan karakter yang tidak ada di versi webtoon, ia mengaku tidak merasa kesulitan, karena telah melakukan riset terlebih dahulu melalui skrip yang ditulis oleh Kangfull.

“Aku benar-benar menonton pertunjukan asli Bungaeman, dan aku juga sampai membuat lisensi sopir bus untuk mendalami peranku sebagai Jeon Gye Do," kata Cha Tae Hyun.



5. Lee Jung Ha, Go Youn Jung, dan Kim Do Hoon Senang Beradu Akting dengan Aktor Senior

Pemeran trio murid SMA ini mengaku senang dan bangga bisa beradu akting dengan para aktor senior. Lee Jung Ha yang menjadi anak dari Han Hyo Joo, mengaku bahwa Hyo Joo selalu membantunya dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri, sehingga ia merasa sangat nyaman bekerja dengannya.

Lalu Kim Do Hoon merasa beruntung bisa bergabung di serial ini karena para aktor senior sangat suportif selama proses syuting. Selain itu, Go Youn Jung juga mengungkapkan pandangannya terhadap Ryu Seung Ryong. “Dia sudah seperti ayahku sendiri, dan aku sangat senang. Kami saling mengirim coffee truck ketika kita tidak sedang syuting bersama," katanya.

