Lee Jung Ha Kesal Tidak Dikenali sebagai Kim Bong Seok di Drama Moving

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Lee Jung Ha mencuri perhatian berkat penampilannya yang berbeda di drama Korea terbaru, Moving. Namun ternyata Lee Jung Ha mengaku tidak dikenali karena transformasi drastisnya sejak syuting Moving.



Berat Badan Lee Jung Ha Naik 30 Kilogram

Aktor pendatang baru ini telah menjadi perbincangan pada awal Agustus lalu karena pengakuannya mengenai kenaikan berat badannya mencapai 30 kilogram. Itu dilakukan demi perannya sebagai siswa SMA bernama Kim Bong Seok di Moving.

Pria 25 tahun itu bercerita bahwa dia mengalami kenaikan berat badan yang signifikan untuk berubah menjadi Bong Seok. Bong Seok adalah anak dari Kim Doo Shik (diperankan oleh Jo In Sung), yang dapat terbang di langit, dan Lee Mi Hyun (diperankan oleh Han Hyo Joo), yang memiliki indera supernatural.

Lee Jung Ha dalam drama Moving. Dok. Namoo Actors

Menjadi anak dari orang tuanya yang memiliki kekuatan supranatural, Bong Seok juga memiliki kemampuan melayang ke udara namun dipaksa oleh ibunya untuk menambah berat badan untuk menyembunyikan kemampuan supernaturalnya.

"Saya sangat senang bisa makan. Saat berat badan saya berangsur-angsur bertambah, saya ingin menjadi Bong Seok secepat mungkin, dan semakin saya bertambah, semakin saya bisa melihatnya," kata Lee Jung Ha beberapa waktu lalu.



Usaha Keras Lee Jung Ha Menaikkan dan Menurunkan Berat Badan

Demi menambah berat badan untuk perannya, Lee Jung Ha berusaha tidak kelaparan. "Sebelum memulai syuting, saya mendapatkan sekitar 30 kilogram. Saya makan berbagai jenis mi instan, termasuk mi instan goreng dan mi instan. Meskipun saya tidak merencanakan jumlah makanan tertentu per hari, saya berusaha untuk tidak merasa lapar," kata Lee Jung Ha.

Lee Jung Ha membintangi drama Moving. Dok. Namoo Actors

Pada Senin, 21 Agustus 2023, Lee Jung Ha mengaku butuh waktu hampir setahun setelah menyelesaikan syuting untuk mendapatkan kembali berat badannya sebelumnya.



Lee Jung Ha Frustasi karena Tidak Dikenali di Moving

Meskipun menambah dan menurunkan berat badan begitu sulit, Lee Jung Ha menyatakan lebih frustrasi dengan orang-orang yang tidak dapat mengenalinya sebagai Bong Seok karena perubahan penampilannya begitu drastis. Bahkan teman kakaknya pun tidak percaya dia berperan sebagai Bong Seok di Moving.

"Teman saudara perempuan saya mengatakan bahwa dia menikmati Moving, jadi saya mengatakan kepadanya bahwa saya Bong Seok di Moving, tetapi dia tidak dapat mempercayainya. Saya ingin diakui sebagai karakter dari pertunjukan, tetapi itu mengecewakan bahkan ketika saya berkata Aku Bong Seok, mereka tidak akan percaya padaku," kata Lee Jung Ha.

Di sisi lain, setelah Moving ditayangkan, orang-orang di sekitarnya menyarankan agar berat badannya bertambah, yang membuatnya merasa bahagia. "Aku merasa senang karena sepertinya mereka mengapresiasi caraku memerankan Bong Seok," kata Lee Jung Ha.

Lee Jung Ha memulai debutnya di Heart Attack Warning pada 2017, juga muncul di drama Run On dan Nevertheless. Ketika ditanya tentang peran atau genre yang ingin dicoba di masa depan, dia dengan percaya diri menjawab, romansa klasik. Dia juga mengaku suka dengan film About Time dan jika diberi kesempatan, akan mencoba drama seperti serial Reply.

