Devano Danendra Ungkap Perasaan Lewat Lagu Surat Hati, OST My Nerd Girl 2

TEMPO.CO, Jakarta - Devano Danendra mengakhiri vakumnya di industri musik Tanah Air dengan merilis single terbaru berjudul Surat Hati. Lagu yang dirilis pada Jumat, 11 Agustus 2023 ini sekaligus menjadi soundtrack serial My Nerd Girl 2 yang juga dibintangi Devano.



Devano Danendra Asah Kemampuan Menulis Lirik Lagu

Surat Hati merupakan lagu bergenre pop yang melibatkan Devano bukan hanya sekadar bernyanyi, namun juga menulis langsung liriknya bersama Rafly Ape. Melalui single ini Devano terus mengasah kemampuannya dalam menulis sebuah lirik yang inspirasinya sebagian besar dari pengalaman dan hal-hal yang terjadi di sekitarnya.

“Aku tuh suka menulis, ini yang terus diasah dan tingkatkan agar tiap kata yang tertulis bisa memberikan pesan yang bermakna. Aku mencoba menuangkan perasaan lewat lirik lagu yang kubuat," kata Devano dalam siaran pers yang diterima Tempo, Senin 14 Agustus 2023.

Melalui lagu yang ia tulis, putra bungsu penyanyi dangdut Iis Dahlia itu mengaku dapat bercerita tentang perasaan dan pemikiran yang dihadapi melalui sebuah medium karya yang indah. “Tiap lagu yang kutulis, liriknya memiliki makna yang mendalam. Serta tersirat harapan agar semua yang mendengarkan bisa memahami dan menikmati tiap bait yang aku tulis,” kata Devano.



Devano kembali ingin mengulang kesuksesannya pada My Nerd Girl Season 1, dan tampil totalitas untuk memerankan kembali karakter utama, Reyhan dalam My Nerd Girl Season 2. My Nerd Girl Season 1 berhasil pecahkan rekor dengan ditonton lebih dari 22 juta kali di Vidio.

“Proses syuting My Nerd Girl 2 sangat menyenangkan, para cast sangat kompak dan kita semua suka kumpul bahkan buka puasa bareng. Kita juga suka gantian bawa makanan ke lokasi untuk bagi-bagi ke semua cast dan crew," kata Devano, dikutip dari siaran pers pada Minggu, 23 April 2023.

Dalam My Nerd Girl 2, Reyhan sebagai laki-laki yang beranjak dewasa, akan dipertemukan kembali dengan Rea (Naura Ayu) setelah hampir satu tahun berpisah. Selain itu, karakter Reyhan juga akan diperhadapkan dengan konflik-konflik baru, seperti masalahnya dengan orang tuanya dan problema tanggung jawab di rumah.

