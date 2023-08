The Wheel of Time Season 2 Tayang 1 September 2023, Ini yang Perlu Diingat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Adegan pertama dari The Wheel of Time Season 2 sudah dapat dilihat di akhir episode 108 musim pertama. Cuplikan musim terbaru mencerminkan struktur dari seri buku terlaris dan epik The Wheel of Time karya Robert Jordan, di mana ia biasanya menambahkan bab pertama dari buku berikutnya di akhir setiap novel sebagai pratinjau.

Adegan pembuka episode 201 merupakan adaptasi dari prolog “Darkfriend Social” yang merupakan favorit penggemar. Itu juga menjadi sebuah tribut tambahan bagi novel Jordan yang merupakan sumber inspirasi serial ini. Prolog ini berasal dari novel kedua dalam seri Jordan, The Great Hunt, yang juga menjadi latar untuk cerita musim kedua.

Dalam The Wheel of Time Season 2, ancaman-ancaman lama dan baru masih menghantui kelompok Two Rivers, yang kini telah terpencar di seluruh dunia. Perempuan yang dulu menemukan dan membimbing mereka kini tidak mampu lagi untuk memberikan pertolongan, sehingga mereka harus mencari kekuatan dari sumber lain, baik itu dari satu sama lain atau diri mereka sendiri, dalam terang maupun gelap.



5 Hal yang Harus Diingat dari The Wheel of Time

Menyambut perilisan musim terbaru, berikut lima hal yang perlu diingat tentang musim pertama The Wheel of Time:

1. Pencarian sosok Dragon Reborn dimulai di Two River

2. Para penduduk desa terpisah dengan satu sama lain dalam perjalanan mereka

3. Sosok yang mengaku sebagai Dragon Reborn telah ditemukan, namun terbukti palsu

4. Kelompok Moiraine berkumpul kembali di Tar Valon, dan Moiraine memimpin mereka ke tempat di mana identitas sang Dragon Reborn akan terungkap

5. Rand memenuhi ramalannya sebagai sang Dragon Reborn dan bertempur melawan yang kita pikir adalah The Dark One di The Eye of the World - dia membuka segelnya dan menandakan bahwa perang yang lebih besar akan segera tiba

The Wheel of Time Season 2 juga diadaptasi berdasarkan beberapa elemen dari buku ketiga karya Jordan, The Dragon Reborn. Serial yang mengambil lokasi syuting di Republik Ceko, Maroko, dan Italia ini akan tayang secara eksklusif di Prime Video pada Jumat, 1 September di lebih dari 240 negara dan wilayah di seluruh dunia.

