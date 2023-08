Profil Lee Joon Gi, Pengganti Song Joong Ki di Drama Korea Season 2 Arthdal Chronicles: The Sword of Aramoon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial drama korea Arthdal Chronicles: The Sword of Aramoon musim dijadwalkan tayang di tvN pada 9 September mendatang. Beberapa pemeran tokoh diganti dalam season 2 kali ini. Salah satunya Lee Joon Gi menggantikan Song Joong Ki mepakonkan peran utama sebagai Eun Seom dan Sa Ya. Simak profil Lee Joon Gi berikut ini.

Lee Joon Gi lahir di Busan, Korea Selatan pada 17 April 1982. Joon Gi memulai karirnya sebagai model dan mendapat peran-peran kecil dalam beberapa drama Korea. Sampai akhirnya ia mendapatkan peran Gong-Gil di film The King and the Clown pada tahun 2005.

Setelah debut pada film tersebut, Joon Gi mendapat lebih banyak kesempatan untuk membintangi drama Korea, termasuk seorang peran pendukung dalam My Girl sebagai playboy bernama Seo Jung-Woo. Berkat bakat akting yang ia miliki, Joon Gi mendapat sorotan penggemar yang membawanya pada puncak karir di dunia seni peran pada 2007.

Pada 2008, ia membintangi Iljimae sebagai Ryung. Ini adalah drama korea yang mengangkat cerita layaknya Robin Hood.

Tak puas hanya berakting, Lee Joon Gi juga terjun ke dunia musik. Pada tahun 2009, ia merilis album keduanya, J Style. Album ini menyertakan 5 lagu baru dan 4 dari pertemuan penggemar pertamanya, yakni Episode I.

Lee Joon Gi juga meniti karirnya sebagai DJ untuk acara radio Friends FM berjudul Jumam, yang mengudara setiap pukul 7 malam. Aktor satu ini terus terlibat dengan akting dan dunia hiburan lainnya.

Lee Joon Gi menjalani wajib militer di Korea Selatan pada 2010. Selama wajib militer, ia menggelar banyak pertunjukan. Seperti termasuk Good Culture, dan Forcemap.

Setelah selesai menjalani wajib militer pada 16 Februari 2012, Joon Gi kerap menggelar pertemuan penggemar di Korea, Jepang, dan China, dari Februari hingga Maret untuk mengumumkan comeback. Selain itu, Lee Joon Gi juga melakukan pemotretan untuk majalah Jepang dan Korea. Serta majalah khusus bernama Episode J, yang menampilkan foto dan informasi tentang Lee Joon Gi secara eksklusif.

Ia juga langsung didapuk memerankan

tokoh Magistrate Eunoh dalam drama Korea berjudul Arang and the Magistrate. Drama ini menjadi drama pertamanya setelah wajib militer yang tayang Juli 2012 silam.

Deretan drama korea yang dibintangi Lee Joon Gi

Sebelum membintangi tokoh Sa Ya dan Eun Seom dalam musim kedua Arthdal Chronicles: The Sword of Aramoon yang akan tayang pada September mendatang, Lee Joon Gi telah membintangi sejumlah drama korea, seperti:

- Again My Life (2022)

Dalam drama Korea ini, Joon Gi berperan sebagai tokoh Kim Hee Woo.

- Flower of Evil (2018)

Flower of Evil yang tayang pada 2018 silam juga dibintangi oleh Joon Gi sebagai tokoh Do Hyun Su dan Baek Hee Sung

- Hotel Del Luna (2019)

Lee Joon Gi pada 2019 juga berperan sebagai cameo dalam salah satu drama tayangan tvN yang ngehits, Hotel Del Luna. Perannya saat itu sebagai bentuk kesetiaan kepada temannya dan mantan lawan mainnya IU, yang sebelumnya pernah membintangi drama Scarlet Heart: Goryeo di tahun 2016.

Dilansir dari soompi.com, pada tanggal 20 Juli, tvN menampilkan teaser reuni Lee Joon Gi dan IU dalam drama Hotel Del Luna.

- Lawless Lawyer (2018)

Pada drama korea yang tayang pada 2018, Lawless Lawyer, Lee Joon Gi berperan sebagai Bong Sang Pil.

Pada season 2 Arthdal Chronicles: The Sword of Aramoon, Lee Joon Gi bakal beradu akting dengan Shin Se Kyung. Shin Se Kyung menggantikan Kim Ji Won yang berperan sebagai Tanya.

