V BTS Rajai Tangga Lagu iTunes di 70 Negara Lewat Rainy Days

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - V BTS berada di puncak tangga lagu iTunes Top Song 70 negara dengan single solo barunya, Rainy Days. Menurut agensinya, pencapaian tersebut diraih hanya sehari setelah dirilis, Sabtu, 12 Agustus 2023.

Rainy Days merupakan salah satu dari enam lagu di album solo debut V BTS yang akan datang, Layover. Rainy Days menduduki peringkat No. 1 di Amerika Serikat, Inggris Raya, Jerman, Prancis, dan puluhan negara lain pukul 9 pagi, menurut BigHit Music.

Sementara Love Me Again, lagu pra-rilis lainnya untuk album solo pertama V, menduduki puncak tangga lagu iTunes di 35 negara, termasuk Austria, Bulgaria, dan Rumania, katanya.



V BTS Berjaya di Oricon dan Spotify

Oricon secara resmi mengumumkan bahwa Rainy Days dan Love Me Again telah debut di No. 1 dan No. 2 di chart single digital harian terbaru, Sabtu 11 Agustus 2023.

Selain di Jepang, kedua lagu V BTS tersebut juga membuat debut yang kuat di tangga lagu Global Top Songs Spotify. Love Me Again memasuki tangga lagu di No. 10 setelah mengumpulkan 3.773.666 streaming pada hari pertama saja, sementara Rainy Days memulai debutnya di No. 12 dengan 3.576.108 streaming di hari pertama.



Lagu Rainy Days dan Love Me Again V BTS

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Rainy Days adalah lagu pop R&B alternatif dengan perpaduan suara perkusi vintage dan suara drum modern. Lagu nostalgia yang penuh dengan nuansa seolah sedang mendengarkan album jazz lawas di kala hujan.

Love Me Again berbicara tentang patah hati karena cinta. Selain pernyataan gayanya yang sensasional, V juga menambahkan estetika retro dalam video musiknya. Video musik Love Me Again sudah ditonton 19 juta kali saat ini dan trending nomor 1 di YouTube untuk kategori musik.

Album debut solo V BTS, Layover akan dirilis pada Jumat, 8 September 2023. V menjadi anggota BTS yang terakhir merilis karya solo. V berkolaborasi dengan Min Hee Jin, produser umum ADOR, di album solo ini.

YONHAP NEWS | SOOMPI

Pilihan Editor: Lebih Dekat dengan Min Hee Jin, Produser Berduet V BTS dan Memimpin NewJeans