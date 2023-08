Profil Fabienne Nicole, Miss Universe Indonesia yang Disebut Tak Penuhi Standar Tinggi Badan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kontes kecantikan Miss Universe Indonesia telah selesai digelar pada Kamis, 3 Agustus 2023. Hasilnya, Fabienne Nicole Groeneveld keluar sebagai juara dan resmi menyandang gelar Miss Universe Indonesia 2023. Dia berhasil mengalahkan 29 kontestan lainnya setelah mewakili provinsi DKI Jakarta dalam ajang tersebut.

Setelah menjadi juara dalam ajang Miss Universe Indonesia, Fabienne Nicole secara resmi akan mewakili Indonesia dalam kontes kecantikan dunia, Miss Universe 2023. Ajang kecantikan tingkat dunia tersebut rencananya akan digelar di El Salvador pada 18 November mendatang.

Di tengah kegembiraan sebagai pemenang gelar Miss Universe Indonesia, perempuan yang akrab disapa Fabienne tersebut justru terlibat polemik tentang tinggi badan yang tidak memenuhi syarat. Namun, pemilik lisensi Miss Universe Indonesia yang baru, Poppy Capella, mengungkapkan telah menghapus aturan tinggi badan untuk seluruh peserta.

Lantas, siapa sebenarnya penyandang gelar Miss Universe Indonesia 2023 tersebut? Berikut rangkuman informasi mengenai profil Fabienne Nicole.



Profil dan Perjalanan Karier Fabienne Nicole

Fabienne Nicole adalah seorang model Indonesia yang lahir pada 27 Desember 1999 di Spijkenisse, Belanda. Perempuan pemilik nama lengkap Fabienne Nicole Groeneveld ini merupakan keturunan Belanda-Indonesia. Dia mewarisi darah Belanda dari sang ayah dan Indonesia dari ibunya.

Sebelum menjadi pemenang Miss Universe Indonesia 2023, Fabienne pernah menjajal kemampuannya dengan mengikuti kontes kecantikan Miss Global Indonesia 2018. Dia pun berhasil menjadi pemenang ajang tersebut dan mewakili Indonesia di tingkat dunia pada Miss Global International 2018 yang digelar di Manila, Filipina.

Saat itu, Fabienne yang baru berusia 19 tahun berhasil menyabet beberapa penghargaan dari ajang kecantikan dunia tersebut. Dia meraih gelar Miss Photogenic dan Best Evening Gown. Namun pada akhir gelaran, wanita kelahiran 1999 tersebut harus puas berada di posisi 20 besar Miss Global International 2018.

Bukan hanya aktif sebagai model, Fabienne juga merupakan sosok yang peduli dengan kesejahteraan hewan. Bahkan, saat ini dia bergabung dalam komunitas Surabaya Animal Care Community yang menyuarakan larangan perdagangan dan pemotongan hingga konsumsi anjing di Indonesia.

Fabienne menempuh pendidikan formalnya pada jenjang S1 di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan manajemen bisnis dan lulus pada 2019. Dia pun melanjutkan pendidikan jenjang masternya di University of New South Wales dengan mengambil Jurusan Master in Business Administration dan Australian Graduate School of Management (AGSM), lulus pada 2021.

Pada 2023, Fabienne Nicole kembali mengikuti ajang kecantikan di Indonesia. Kali ini dia berpartisipasi dalam kontes Miss Universe Indonesia 2023 dan berhasil menjadi juara setelah mengalahkan 29 peserta lainnya.



Skandal Tak Penuhi Standar Tinggi Badan

Setelah pengumuman pemenang Miss Universe Indonesia, terkuak kejanggalan-kejanggalan dalam penyelenggaraan kontes kecantikan tersebut. Salah satunya adalah perihal tinggi badan Fabienne Nicole yang disebut kurang memenuhi syarat. Persoalan ini pertama kali diungkap oleh Sally Giovanny, Province Director Miss Universe Indonesia Bali di Instagram Storynya.

Sebelumnya, penyelenggara mensyaratkan tinggi badan peserta minimal 168 cm. Namun tinggi badan Fabienne Nicole disebut tidak sampai 160 cm. Selain itu, ada juga kecurigaan bahwa Fabienne Nicole sengaja tidak melalui daerahnya di Jawa Timur, tetapi langsung mengikuti Miss Universe Indonesia tingkat nasional. Langkah itu ditengarai untuk menyiasati tinggi badannya yang kurang memenuhi persyaratan.

Menanggapi hal tersebut, Poppy Capella mengaku bahwa ia sebagai pemilik lisensi Miss Universe Indonesia yang baru telah menghilangkan aturan tinggi badan untuk para peserta. Secara tidak langsung, Poppy Capella membenarkan bahwa tinggi badan Fabienne Nicole di bawah standar yang ditetapkan.

“Untuk menjaga integritas kompetisi lokal kami dan mengakomodasi semua pemenang dari tingkat provinsi, saya telah memutuskan untuk menghapus persyaratan tinggi badan minimum,” tulis Poppy Capella dalam surat yang diunggah di Instagram Miss Universe Indonesia, Senin pagi, 7 Agustus 2023.

Poppy Capella menegaskan bahwa ia telah merevisi peraturan Miss Universe Indonesia untuk menghilangkan persyaratan batas tinggi minimum di seluruh tahapan kompetisinya. Namun anehnya, peraturan baru tersebut baru diumumkan setelah pemenang Miss Universe Indonesia 2023 diresmikan.

“Perubahan ini bukan semata-mata sebagai tanggapan atas hasil kegiatan tingkat provinsi tahap awal, tetapi juga merupakan cerminan dari komitmen kami terhadap inklusivitas baik di tingkat provinsi maupun nasional,” tulisnya.

RADEN PUTRI

