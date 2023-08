5 Hal Menarik The Uncanny Counter 2, Member Pembasmi Iblis Kini Bertambah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru bertajuk The Uncanny Counter 2: Counter Punch telah tayang sejak 29 Juli 2023 di tvN dan Netflix. Drama sebanyak 12 episode ini disutradarai oleh Yoo Sun Dong, sementara naskahnya ditulis oleh Yoo Seon Dong dan Kim Sae Bom. Durasi season kedua The Uncanny Counter 2 adalah 1 jam 10 menit yang tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 19.20 WIB di tvN dan 21.00 WIB di Netflix.

Musim kedua The Uncanny Counter, disinyalir akan berbeda dari musim pertama dengan menampilkan member pembasmi iblis dan para penjahat yang kuat. The Uncanny Counter season pertama yang tayang di OCN meraih rating sebesar 5,446%. Mari ketahui 5 hal menarik dari drama The Uncanny Counter 2 yang menambah member pembasmi iblis berikut ini.

1. Kisah Fantasi Unik

The Uncanny Counter merupakan drama Korea yang diadaptasi dari webtoon populer bertajuk Kyeongirowoon Somoon karya Jang Yi yang berhasil terbit sejak 2018. Drama tentang sosok manusia melawan iblis di bumi ini, akan menjadikan manusia terpilih yang mendapatkan kekuatan supranatural. Dengan kekuatan barunya itu, ia bisa mengunjungi dunia para manusia yang telah meninggal yang memiiki misi mengejar para iblis si perusak kehidupan manusia di bumi.

Sosok counter dalam versi The Uncanny Counter, akan melawan roh jahat bersama dengan anggota timnya bernama Jo Byung Kyu sebagai So Mun, Yoo Joon Sang sebagai Ga Mo Tak, Kim Se Jeong sebagai Do Ha Na, Yum Hye Ran sebagai Chu Mae Ok, Ahn Suk Hwan sebagai Choi Jang Mul, dan Yoo In Soo sebagai Na Jeong Bong.

2. Member Pembasmi Iblis Bertambah

The Uncanny Counter bukan hanya diperankan oleh bintang populer bernama Jo Byung Kyu, Yu Jun Sang, Kim Se Jeong, Yum Hye Ran, dan Ahn Suk Hwan. Member pembasmi iblis akan bertambah dengan hadirnya sosok aktor bernama Yoo In Soo sebagai pemburu roh jahat baru dan Kang Ki Young sebagai iblis atau sang roh jahat.

3. Karakter Villain Kuat

The Uncanny Counter 2 akan menghadirkan karakter villain kuat, melalui 5 sosok villain bernama Jin Sun Kyu yang sebagai Joo Seok, Kang Ki Young sebagai Pil Gwang, Kim Hieora sebagai Gelly, dan Kim Hyun Wook sebagai Wing atau Wong Yeok. Para villain akan berubah wujud menjadi manusia biasa, seperti sosok predator teratas yang memiliki kekuatan supranatural bernama Pil Gwang.

Kekuatannya yang besar akan membuat Pil Gwang menyerap kemampuan para caunter. Begitupun dengan Gelly yang disebut sebagai wanita yang murni jahat karena tidak pernah takut apapun.

4. Munculnya Sosok Bunglon

Karakter penipu yang akan membuat penonton pusing bernama Ma Jong Seok, hingga disebut sebagai bunglon oleh sang produser. Ma Jong Seok dikagumi banyak orang karena hobi menolong orang lain dan memiliki senyum yang cerah, namun karakternya berbanding terbalik karena peran Ma Jong Seok bisa menjadi orang baik dan orang jahat sekaligus.

5. Miliki Alur Mulus

The Uncanny Counter 2 berfokus pada alur cerita yang sangat details dan mulus. Apalagi, fokus utama drama ini telah diungkap dari episode 1 bahwa kekuatan para caunter akan lebih kuat setelah merekrut anggota baru. Namun ternyata, kekuatan iblis juga akan semakin kuat setelah menyerap kekuatan counter yang penuh energi.

NUR QOMARIYAH

