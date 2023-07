Mengenal Eric Nam Idola K-Pop yang Mengunjungi Kediama Raffi Ahmad

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selebritas Raffi Ahmad menyedot perhatian para penggemar K-pop, karena mengundang Eric Nam. Melalui Instagram raffinagita1717, ketika mengunjungi kediaman, Raffi Ahmad, Eric Nam memberikan hadiah album terbaru. Adapun, album baru tersebut berjudul House on A Hill.

Profil Eric Nam

Dikutip dari Kpopping, Eric Nam nama aslinya Nam Yoon Do. Ia lahir di Atlanta, Amerika Serikat pada 17 November 1988. Usaha Eric Nam meniti karier dalam dunia K-Pop dimulai dari cover YouTube Lonely milik 2NE1. Dari momentum itu, ia mendapat undangan untuk bersaing dalam program pencarian bakat Birth of a Great Star 2 Korea Selatan. Ia sampai di peringkat lima kontestan paling atas.

Setelah kontes itu, ia menerima tawaran kontrak di bawah B2M Entertainment sebagai artis solo. Pada Januari 2013, ia memulai debut dengan single utama Heaven's Door dari album mini pertamanya Cloud 9. Pada 2013-2016, ia pembawa acara After School Club, bincang-bincang interaktif untuk artis dan penggemar K-Pop.

Eric Nam juga pernah bernyanyi untuk mengisi drama Korea atau drakor, seperti Let's Eat, Uncontrollably Fond, dan Mad Dog. Pada 2016, ia meninggalkan After School Club karena ingin fokus karier bermusik. Setelah menandatangani kontrak eksklusif dengan CJ E&M, ia merilis album mini atau Interview dengan hit utama Good For You. Single tersebut menerima kesuksesan komersial ketika bertengger di posisi 12 tangga lagu dalam negeri. Pada tahun yang sama, ia juga dinobatkan sebagai Man of the Year 2016 GQ Korea.

Selama periode 2016-2017, Eric banyak berkolaborasi dengan penyanyi ternama Korea, seperti Wendy dari Red Velvet, Tablo dan Gallant, dan Jeon Somi. Pada 2018, ia merilis album mini selanjutnya berjudul Honestly.

Pada 2020, Eric Nam merilis album mini selanjutnya berjudul The Other Side dengan single utama Paradise. Pada 2021, ia berpisah dengan CJ E&M setelah kontraknya berakhir.

Selanjutnya, ia merilis musik di bawah label independennya, The Eric Nam Company, Inc.. Melalui label baru itu, ia merilis single digital I Don't Know You Anymore. Selain merilis album bahasa Inggris keduanya There and Back Again pada 2022, Eric Nam juga memulai tur di Amerika Utara, Eropa, dan Inggris.

