Deretan Aktris Thailand Terpopuler, Dianggap Paling Cantik dan Berbakat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Industri perfilman Thailand memang sudah sangat populer sejak lama, namun saat ini pasarnya semakin meluas hingga ke seluruh dunia. Kemampuan aktor dan aktris Thailand dalam bidang akting, menyanyi, menari, hingga pendidikan memang sangat mengagumkan. Kualitas dan kuantitas media hiburan Thailand berhasil berkembang pesat.

Apalagi bintang populer Thailand baru-baru ini telah melakukan fanmeeting seperti Ohm Pawat dan Tay Tawan hadir dalam GMMTV FANDAY 5 in INDONESIA pada 1 Juli 2023, kemudian Nanon Korapat dan Film Rachanun Mahawan menghadiri Press Conference & Gala Premiere: My Precious pada 3-4 Juli 2023 di Cinepolis, Senayan Park Mall Jakarta.

Baca Juga: Eks PM Thaksin Shinawatra Pulang ke Thailand pada Agustus

Bukan hanya itu saja, kehadiran pemeran utama series Fish Upon the Sky dan Never Let Me Go, Pond Naravit di Plaza Senayan, Jakarta untuk menghadiri grand opening Pop Up Store Versace Dylan Purple pada 19 Juli 2023, berhasil membuat ribuan penggemar histeris dan antusias. Untuk lebih mengenal bintang populer Thailand lainnya, mari ketahui deretan aktris Thailand terpopuler di bawah ini.

1. Baifern Pimchanok Luevisadpaibul

Aktris kelahiran 30 September 1992 bernama Baifern Pimchanok Luevisadpaibul atau yang dikenal sebagai Baifern ini debut sejak 2009 melalui film Power Kids. Namanya semakin populer sejak berperan sebagai Nam dalam film Crazy Little Thing Called Love pada 2010.

Belasan judul film dan series Thailand berhasil dibintangi Baifern seperti Friend Zone pada 2019, The Con-Heartist pada 2020, AI Love You pada 2022 dan lainnya. Kiprahnya di dunia akting, membuat Baifern berhasil menjadi salah satu aktris kebanggaan Thailand yang berhasil mendapatkan berbagai penghargaan.

2. Davika Hoorne

Davika Hoorne kelahiran 16 Mei 1992 ini memulai debut akting sejak 2010 melalui series bertajuk Ngao Kammathep. Berkat usaha dan kerja keras perempuan keturunan Belgia ini, namanya mulai dikenal publik dengan memenangkan penghargaan bergengsi di Thailand dan membintangi berbagai film dan series seperti Pee Mak pada 2013, Heart Attack pada 2015, My Ambulance pada 2019, dan Astrophile pada 2022.

Aktris Thailand, Davika Hoorne. Foto: Instagram.

3. Aom Sushar Manaying

Aktris dan penyanyi populer Thailand yang seringkali mendapatkan penghargaan yakni Aom Sushar Manaying. Aom adalah artis keturunan Thailand-China yang lahir pada 1988 dan memulai debut akting sejak 2010 melalui film bertajuk Yes or No. Popularitasnya yang sangat mengagumkan, membuat Aom berhasil berperan dalam film The Couple pada 2014 dan series Kiss Me pada 2015, Full House pada 2014, serta Girl2K pada 2021. Salah satu penghargaan yang berhasil diraih Aom yakni Best Actress dalam 23rd Bangkok Critics Assembly Awards melalui aktingnya di film The Couple pada 2014.

4. Yaya Urassaya Sperbund

Sosok model dan aktris keturunan Thailand-Norwegia bernama Yaya Urassaya Sperbund ini lahir di Pattaya pada 18 Maret 2023. Selebriti muda Thailand yang kariernya sukses ini disebut memiliki bayaran termahal di Thailand mencapai 300 bath atau setara Rp 4 miliar dalam satu kali iklan.

Debut sejak 2008 dalam film Peun See Long Hon membuatnya langsung melejit hingga membintangi puluhan series dan film terbaik Thailand seperti The Crown Princess pada 2018, Brother of The Year pada 2018, Bad Romeo pada 2022, dan Fast & Feel Love pada 2022.

5. Mook Worranit Thawornwong

Debut menjadi aktris di media hiburan Thailand sejak 2023 melalui film Love Opposite, membuat Mook Worranit Thawornwong semakin populer. Sosok aktris dan penyanyi kelahiran 9 Oktober 1996 dikenal melalui series Ugly Ducking pada 2015, kemudian semakin bersinar setelah berperan dalam My Dear Loser: Happy Ever After pada 2017, Kiss Me Again pada 2018, Love At First Hate pada 2018, Angel Beside Me pada 2020, Girl Next Room pada 2020, Oh My Boss pada 2021, dan The Three GentleBros pada 2022.

6. Punpun Sutatta Udomsilp

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Konglomerat Punpun Sutatta Udomsilp yang berprofesi sebagai aktris ini ternyata seorang anak dari pengusaha batu bara di Thailand bernama Overseas Carbon Riser Co., Ltd.Punpun memaksimalkan bakatnya dengan membuka bisnis kecantikan dan debut sebagai aktris melalui series Rhythm Love pada 2008 dan semakin populer sejak membintangi film Ladda Land pada 2011.

7. Jane Ramida Jiranorraphat

Si cantik seperti barbie hidup ini bernama Jane Ramida Jiranorraphat yang lahir pada 19 Juni 1999. Sebelum menjadi aktris di GMMTV, Jane Ramida mengikuti ajang Miss Teen Thailand 2014 dan memenangkan runner-up ke-2. Sejak saat itu, Jane Ramida memutuskan untuk debut akting dalam series Love Sick Season 2 pada 2015 dan menjadi anggota girl band Thailand SIZZY sejak 2019.

Puluhan film dan drama berhasil diperankan Jane Ramida seperti My Dear Loser: Edge of 17 pada 2017, The Gifted pada 2018, Love Beyond Frontier pada 2019, Angel Beside Me pada 2020, dan Home School pada 2023.

8. Film Rachanun Mahawan

Pemenang kompetisi Go On Girl & Guy: Star Search pada 2019 adalah Film Rachanun Mahawan yang berhasil menandatangani kontrak di bawah naungan GMMTV. Aktris kelahiran 14 Juli 2000 ini membintangi series Dark Blue Kiss pada 2019, Angel Beside Me pada 2020, 2gether pada 2020, I’m Tee, Me Too pada 2020, The Debut pada 2021, dan film My Precious pada 2023.

Aktris Thailand, Film Rachanun. Foto: Instagram.

9. Tu Tontawan Tantivejakul

Calon dokter gigi sekaligus aktris cantik bernama Tu Tontawan Tantivejakul merupakan kelahiran 7 November 2000. Adik dari aktor dan musisi Tonhon Tantivejakul ini debut pada 2020 dengan membintangi video musik Ink Warunto Paonil bertajuk Disappointed. Kemudian, Tu Tontawan didapuk sebagai peran utama serial F4 Thailand pada 2021, 10 Years Ticket pada 2022, dan Midnight Museum pada 2023.

10. Love Pattranite Limpatiyakorn

Berawal dari model majalah dan iklan TV akhirnya Love Pattranite Limpatiyakorn memutuskan untuk mengikuti audisi Go On Girl Star Search pada 2018 yang diadakan oleh GMMTV dan Clean & Clear dan berhasil lolos untuk menandatangani kontrak dengan GMMTV. Love debut akting pada 2019 dengan membintangi series He’s Coming to Me, kemudian langsung banjir tawaran series dan membintangi Blacklist pada 2020, 2gether: The Series pada 2020, Bad Buddy pada 2021, dan Homeschool pada 2023.

NUR QOMARIYAH

Pilihan Editor: 7 Potret dan Fakta Nong Poy, Transgender Thailand, Juara Ratu Kecantikan dan Jadi Peneliti