Sinopsis Hidden Love, Drama China Tentang Cinta Beda Usia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Akhir-akhir ini drama China, Hidden Love tengah menjadi pembicaraan di media sosial Indonesia, khususnya di kalangan pencinta drama Asia. Drama yang tayang di Netflix ini menghadirkan cerita yang ringan dan menggemaskan dengan disertai kemampuan akting dan visual para pemain yang menawan. Bahkan, potongan video dari dramanya tersebar di berbagai media sosial Indonesia, seperti TikTok, Instagram, dan Twitter.

Drama garapan sutradara Lee Ching Jung ini telah tayang sejak 20 Juni 2023 lalu. Hidden Love mengangkat kisah tentang seorang perempuan yang menyukai teman kakak laki-lakinya yang berusia tujuh tahun lebih tua. Adapun pemeran utama dari drama China yang satu ini adalah Zhao Lu Si, Chen Zhe Yuan, dan Victor Ma.

Bagaimana alur cerita dan sinopsis Hidden Love? Simak informasi selengkapnya berikut ini.



Tentang Hidden Love

- Judul drama: Hidden Love

- Judul lain: Secretly, Secretly, but Unable to Hide It, Can’t Be Concealed, Tou Tou Cang Bu Zhu

- Genre: Komedi, Romantis, Remaja, Sekolah, Keluarga, Pertemanan

- Tanggal rilis: 20 Juni 2023

- Jumlah episode: 25 episode

- Durasi per episode: 45 menit

- Jaringan tayang: YouKu, Netflix

- Sutradara: Lee Ching Jung

- Penulis skenario: Shen Fei Xian

- Rating: Remaja di atas usia 13 tahun



Sinopsis Hidden Love

Hidden Love bercerita tentang seorang gadis bernama Sang Zhi (Zhao Lu Si) yang jatuh cinta kepada teman kakaknya yang bernama Duan Jia Xu (Chen Zhe Yuan). Duan Jia Xu merupakan teman kampus sekaligus sahabat Sang Yan (Victor Ma), kakak Sang Zhi, yang sering berkunjung ke rumah untuk bermain game bersama.

Pertemuan pertama keduanya adalah ketika Sang Zhi berusia 14 tahun dan Duan Jia Xu yang berumur 19 tahun. Kala itu, Sang Zhi merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Padahal, dia masih sangat muda dan terpaut usia yang cukup jauh dengan Duan Jia Xu, yakni lima tahun.

Karena sebuah alasan, keduanya kehilangan kontak satu sama lain. Suatu hari, tanpa diduga Sang Zhi dan Duan Jia Xu bertemu kembali bertemu setelah bertahun-tahun berpisah. Pertemuan tersebut terjadi karena Sang Zhi dengan sengaja mengunjungi asrama kakaknya untuk membantu proses pindahan.

Pertemuan tersebut ternyata berhasil memotivasi Sang Zhi untuk melanjutkan pendidikan di kota yang sama dengan Duan Jia Xu. Dia pun berusaha keras untuk mewujudkan mimpinya. Setelah Sang Zhi akhirnya lulus dari sekolah menengah atas, dia pun mendaftar dan diterima di universitas yang berlokasi di kota tempat tinggal Duan Jia Xu berada.

Berada di kota yang sama membuat Sang Zhi sering bertemu dengan Duan Jia Xu. Mereka pun kembali berinteraksi satu sama lain dan mengembangkan hubungan. Seiring berjalannya waktu, perasaan Sang Zhi mulai terbalas dan kedekatan mereka pun semakin intim hingga menumbuhkan perasaan cinta.



Daftar Pemain Hidden Love

Hidden Love dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama dari Negeri Tirai Bambu. Adapun daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

1. Zhao Lu Si sebagai Sang Zhi

2. Chen Zhe Yuan sebagai Duan Jia Xu

3. Victor Ma sebagai Sang Yan

4. Zeng Li sebagai Li Ping

5. Qiu Xin Zhi sebagai Sang Rong

6. Guan Zi Jing sebagai Li Xun

7. Wang Yang sebagai Jiang Si Yun

8. Zhang Hao Lun sebagai Chen Jun Wen

9. Zhang Jiong Min sebagai Fu Zheng Chu

10. Smile Wei sebagai Ning Wei

11. Xu Shi Xin sebagai Jiang Ying

12. Qi Tian Qing sebagai Yu Xin

13. Wang Yi Lan sebagai Wang Ruo Lan

14. Lu Dong Xu sebagai Jiang Ming

15. Hu Yu Xuan sebagai Qian Fei

RADEN PUTRI| MYDRAMALIST

Pilihan Editor: Sinopsis Lovely Villain, Drama China yang akan Tayang 21 April 2023