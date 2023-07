41 Tahun Priyanka Chopra, Aktris dan Model asal India Peraiih Miss World 2000

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - India kembali berbangga dengan kelahiran salah satu aktris Priyanka Chopra, seorang artis, model, dan filantropis yang telah menunjukkan kehebatannya di panggung dunia. Priyanka menjadi perbincangan publik setelah memenangi gelar Miss World pada 2000 yang membuka pintu kesuksesan dan kemuliaan dalam industri hiburan India dan internasional.

Profil Priyanka Chopra

Priyanka Chopra lahir di Jamshedpur, Jharkhand, India, 18 Juli 1982. Ia dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih dan didukung oleh kedua orangtuanya dalam mengejar mimpinya. Priyanka mengejar pendidikannya di berbagai kota di India dan Amerika Serikat, menunjukkan ambisi dan dedikasi yang luar biasa dalam mengejar cita-citanya.

Kecantikan, bakat, dan kepintarannya membawanya ke panggung kecantikan pada tahun 2000 ketika ia berhasil memenangkan gelar Femina Miss India, membukanya jalan untuk mewakili negaranya di kontes Miss World yang diadakan di London.

Dengan pesaing dari berbagai negara, Priyanka mampu memikat para juri dan penonton dengan kecerdasan, keanggunan, dan karismanya yang luar biasa, memenangkan mahkota prestisius Miss World.

Film yang Dibintangi

Setelah sukses di dunia kontes kecantikan, Priyanka beralih ke dunia hiburan, dan tidak butuh waktu lama bagi dirinya untuk meraih popularitas dalam perfilman dan industri musik.

Karir aktingnya dimulai pada 2002 dengan debutnya di film Bollywood The Hero: Love Story of a Spy, di mana ia berperan sebagai pemeran pendukung. Namun, benar-benar meroket ke ketenaran lewat perannya sebagai protagonis dalam film Andaaz (2003) dan Mujhse Shaadi Karogi (2004).

Priyanka Chopra segera mendapatkan perhatian internasional dengan film Krrish (2006) dan Don (2006). Keberhasilan beruntun ini membuka pintu bagi kesempatan internasional, dan Priyanka dengan cepat membuktikan bakatnya dengan berperan dalam "Quantico," sebuah serial televisi Amerika yang memperoleh popularitas besar.

Bintang bersinar Priyanka semakin cemerlang dengan perannya dalam film-film Hollywood seperti Baywatch (2017) dan Isn't It Romantic (2019). Ia juga meraih apresiasi besar untuk perannya sebagai seorang ibu lajang dalam film The Sky Is Pink (2019), yang menyentuh hati banyak orang.

Filantropi dan Aktivisme

Tak hanya memiliki bakat akting yang luar biasa, Priyanka juga dikenal sebagai seorang filantropis dan aktivis sosial yang gigih. Ia telah bekerja sama dengan berbagai organisasi amal dan PBB, terutama dalam kampanye untuk pendidikan anak-anak dan kesetaraan gender.

Dalam upayanya untuk mengatasi masalah kesehatan mental, Priyanka juga menjadi duta kampanye untuk menyuarakan perlunya kesadaran dan dukungan dalam masalah ini. Dengan platformnya yang kuat sebagai seorang selebriti, ia berusaha menghilangkan stigma seputar kesehatan mental dan mendorong lebih banyak perhatian terhadap masalah ini di masyarakat.

Kelahiran Anak Pertama

Kini, kebahagiaan menghampiri Priyanka Chopra dan suaminya, Nick Jonas, karena mereka tengah berbahagia dengan kehadiran anak pertama mereka, Maltie Marie, Januari 2022. Kabar bahagia ini diumumkan oleh pasangan ini secara resmi melalui media sosial mereka.

Nama dan detail lain tentang bayi ini masih dirahasiakan dari sorotan publik, karena pasangan ini menginginkan momen berharga ini menjadi pribadi dan intim untuk keluarga mereka.

Priyanka Chopra telah membuktikan bahwa dengan bakat, kerja keras, dan dedikasi, seseorang dapat mencapai apa pun yang diinginkannya dalam hidup. Kemenangannya sebagai Miss World 2000 membuka babak baru dalam hidupnya yang gemilang, dan kelahiran anak pertamanya menambah sinar kebahagiaan dalam perjalanan karir dan kehidupannya.

