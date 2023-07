Pertama Kalinya, Hwang Min Hyun akan Adu Akting dengan Kim So Hyun dakam My Lovely Liar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - My Lovely Liar, drama romansa misteri asal Korea Selatan rilis pada 31 Juli 2023. Drama garapan sutradara Nam Sung Woo ini bergenre komedi yang dibalut cerita mistik.

Setelah memerankan Seo Yul yang pendiam pada Alchemy of Soul yang bergenre fantasi sageuk, Hwang Min Hyun comeback dengan peran hampir mirip pada drama My Lovely Liar. Tak tanggung - tanggung, ia beradu akting dengan Kim So-hyun yang telah berkarir di dunia seni peran sejak kanak - kanak.

Pada My Lovely Liar, Hwang Min Hyun berperan sebagai Kim Do Ha, pria tertutup yang terpaksa menyembunyikan kebohongan. Ia bertetangga dengan Mok Sol Hee. Sedang Kim So-hyun sebagai Mok Sol Hee yang memiliki kemampuan mendengar kebohongan orang lain dan bekerja sebagai produser musik jenis yang menyembunyikan identitasnya.

Drama yang tayang di TVN ini juga menampilkan sederet aktor muda populer. Seperti Seo Ji Hoon sebagai Lee Kang Min, Yun Ji On berperan menjadi Cho Deuk Chan, Lee Si Woo sebagai Syaon, dan Seo Hyun Chul melakonkan Jang Joong Kyu.

Sinopsis

Mengutip dari viu.com, My Lovely Liar bercerita tentang seorang wanita bernama Mok Sol Hee yang tidak mempercayai orang lain. Musababnya karena ia memiliki kemampuan untuk mendengar kebohongan dari orang lain.

Dalam teaser yang bererdar, Mok Sol Hee terlihat putus asa dan duduk tanpa semangat di kafe trot yang ia jalankan. Ia tampak lelah menjalani kehidupan di mana dia tidak bisa mempercayai orang lain. Namun, suatu ketika ia berhadapan dengan seorang tersangka pembunuhan yang tak dipercaya oleh siapapun.

Dalam teaser juga nampak Kim Do ha yang menatap kejauhan saat ombak menghantam pantai dan mengambil sebuah cincin. Dalam sulih suara, Mok Sol hee mengaku bahwa ia dapat mendengar kebohongan.

Kim Do ha memberi tahu Mok Sol hee bahwa dia tidak bisa menyembunyikan apapun darinya. Teaser tersebut menunjukkan Do ha terengah-engah di tengah jalan sementara Mok Sol hee bergegas ke sisinya dengan khawatir. Mereka pindah ke bagian dalam mobil, dan Mok Sol hee menatap wajah tidur Kim Do ha.

Ada juga adegan mereka berdiri di pantai, saling tersenyum dengan lembut, dan Mok Sol hee bertanya, "Kim Do-ha, kamu menyukaiku, bukan?"

Jadwal tayang



Drama Korea My Lovely Liar terjadwal rilis setiap Senin dan Selasa pukul 21.00 KST. Selain tvN, Anda juga bisa menyaksikan My Lovely Liar pada platform video Viu. Drama yang ditulis Nam Sung Woo ini tayang sebanyak 16 episode mulai 31 Juli hingga 19 September 2023, bersamaan dengan serial drama Sparkling Watermelon yang tayang pada hari dan waktu yang sama.

Nantikan duet apik antara Hwang Min-hyun dengan Kim So Hyun, dengan cerita komedi supranatural yang bakal menghibur penggemar.

