10 Rekomendasi Serial dan Film Keluarga yang Tayang Juli 2023 di Netflix

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menyampaikan apresiasinya kepada seluruh orang tua dan mengajak penggunanya menyaksikan deretan tayangan keluarga terbaru. Di bulan ini, Netflix menghadirkan koleksi serial dan film keluarga terbaru yang cocok untuk orang tua hingga anak-anak.

Ayah dan ibu dapat bersantai sejenak bersama The Out-Laws yang kocak, mengikuti drama Korea terbaru Dream, atau menyimak konspirasi tetangga yang seram di They Cloned Tyrone. Bagi si kecil, temukan petualangan indah bersama para peri, robot, landak, dan pahlawan serbabisa di Dew Drop Diaries dan StoryBots: Answer Time: Season 2. Untuk ditonton bersama seluruh keluarga, ada pula Sonic Prime: Season 2 dan Smurfs: The Lost Village.



Serial dan Film Keluarga Terbaru Netflix pada Juli 2023 Baca Juga: Kecerdasan Buatan Jadi Ancaman, Artis Hollywood Mogok Kerja

1. Smurfs: The Lost Village

Smurfin dan para sahabatnya, Smurf Kacamata, Ceroboh, dan Kekar masuk ke Hutan Terlarang untuk menyelamatkan desa misterius yang hilang dari penyihir jahat, Gargamel.



2. Sonic Prime: Season 2 Baca Juga: Trailer Perdana D.P. Season 2, Aksi Pengejaran Jung Hae In Berubah

Dengan bantuan dari kawan-kawannya di Shatterverse, Sonic bertempur dengan Chaos Council demi memegang kendali Prisma Paradoks.



3. Supa Team 4

Empat remaja hanya ingin terhindar dari masalah di sekolah saat mantan mata-mata mengajak mereka bergabung dalam tim pahlawan super dengan tugas menyelamatkan dunia.



4. Sing

Seekor koala optimistis berusaha menyelamatkan teaternya dengan kontes menyanyi yang menampilkan gajah pemalu, gorila remaja, induk babi yang super sibuk, dan hewan-hewan lain.



5. Storybots: Answer Time: Season 2

Para ‘Bots kembali untuk menjawab berbagai pertanyaan menarik dari kalian, seperti bagaimana gelembung bisa terbentuk? Mengapa bulan dapat berubah bentuk? Dan bagaimanakah gelas dibuat?



6. Dew Drop Diaries Iklan Scroll Untuk Melanjutkan

Dew Drop Diaries. Dok. Netflix

Dari menemukan barang-barang hilang hingga membereskan masalah, tiga peri dalam program pelatihan ini senang mengasuh anak sambil berusaha mendapatkan sayap mereka sendiri.



7. The Out-Laws

Saat bank tempat Owen bekerja mengalami perampokan hanya beberapa hari sebelum pernikahannya, seluruh petunjuk mengarah ke dua orang yang tak terduga: calon mertuanya.



8. They Cloned Tyrone

Serangkaian peristiwa mengerikan menjerumuskan trio unik (John Boyega, Teyonah Parris, dan Jamie Foxx) ke dalam konspirasi rumit dan kejam di lingkungan mereka.



9. Dream

Jangan remehkan mereka! Dengan kerja keras dan dedikasi, sekelompok pria tunawisma berlatih untuk mengikuti Piala Dunia Tunawisma, meski sang pelatih sering marah-marah.



10. The Witcher: Season 3 Volume 2

Takdir menyatukan mereka namun kekuatan berbahaya mencoba untuk memisahkan mereka. Geralt dan Yennefer berjuang untuk menjaga keamanan Ciri saat perang pecah di Continent.

Pilihan Editor: 8 Rekomendasi Serial dan Film Keluarga Netflix Terbaru Sepanjang Juni 2023