5 Fakta Unik Lagu Terbaru Jungkook BTS yang Bertajuk Seven

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 14 Juli 2023 kemarin, Jeon Jungkook atau dikenal Jungkook BTS, salah satu anggota BTS resmi merilis lagu dan video musik Seven. Sebelumnya, Jungkook telah mengumumkan mengenai debut solonya melalui aplikasi Weverse.

Pada karyanya kali ini, Jungkook BTS bekerja sama dengan Latto sebagai teman duetnya.

Sehari sebelum perilisan, Jungkook BTS mengunggah teaser video musik Seven melalui akun Hybe Labels. Video tersebut memperlihatkan Jungkook dan Han So Hee yang sedang duduk berhadapan. Han So Hee berakting layaknya seorang kekasih yang sedang berargumen dengan pacarnya. Lalu, terdapat Jungkook yang mengenakan outfit berwarna hitam yang sedang menggelengkan kepala.

Ragam Fakta Unik Mengenai Lagu Seven

1. Memiliki Makna yang Mendalam

Ketika memulai karier solonya, Jungkook ingin menunjukkan sisi yang belum diketahui oleh army, sebutan untuk fandom BTS. Melalui lagu Seven, Jungkook memadukan suara gitar akustik dengan genre musik dansa elektronik Inggris di tahun 90-an. Mengutip Tempo.co, Jungkook menganggap Seven sebagai lagu yang penuh gairah dengan lirik tentang keinginan untuk bersama orang tersayang setiap saat.

2. Bekerjasama dengan Han So Hee

Sebelum teaser Seven rilis, para army dihebohkan dengan kabar Han So Hee yang akan tampil dalam video musik lagu tersebut. Sebab, sebuah laman berita Korea menginformasikan bahwa Han So Hee baru saja menyelesaikan syuting untuk video musik. Menanggapi berita tersebut, BigHit MUSIC menanggapinya dengan hati-hati agar tidak terjadi spoiler. Mengetahui hal tersebut, army pun menunjukkan rasa antusias dengan cara memberi dukungan kepada Han So Hee melalui akun Instagramnya.

3. Seven Dinyanyikan Perdana di Good Morning America

Melansir Soompi, Jungkook akan menampilkan single terbarunya dalam Good Morning America Summer Concert Series pada 14 Juli. Seminggu sebelumnya, Good Morning America mengumumkan bahwa Jungkook akan menjadi salah satu penyanyi yang tampil dalam acara tersebut. Jungkook menjadi artis solo K-Pop pertama yang tampil dalam Good Morning America

4. Seven Bukan Lagu Solo Pertama

Seven adalah debut single resmi Jungkook sebagai penyanyi solo setelah BTS menjalani hiatus. Namun, sebelumnya, Jungkook sudah banyak merilis lagu, seperti Euphoria, Still with You, My You, dan Stay Alive. Jungkook juga pernah berkolaborasi dengan Charlie Puth dalam lagu Left and Right yang berhasil memasuki Billboard Hot 100. Selain itu, maknae BTS ini juga terpilih sebagai penyanyi Soundtrack Resmi Piala Dunia Qatar dengan judul Dreamers.

5. Lagu yang Cocok untuk Musim Panas

BigHit MUSIC mengeluarkan pernyataan bahwa Seven akan menjadi lagu yang menyegarkan. Jungkook BTS yang akan menunjukkan pesona dan daya tarik vokalnya dalam lagu tersebut. Sebab itu, agensi berharap single baru Jungkook dapat membawa penggemar merasakan kesenangan musim panas dengan level yang tinggi.

