Profil Timothee Chalamet Pemeran Willy Wonka

TEMPO.CO, Jakarta - .Karakter fiksi Willy Wonka diperankan oleh Timothee Chalamet. Tokoh fiksi itu diangkat ke layar lebar berjudul Wonka yang direncanakan rilis pada 15 Desember 2023. Karakter Willy Wonka menjadi perbincangan setelah cuplikan atau trailer film Wonka dirilis pada Selasa, 11 Juli 2023.

Mengenal Timothee Chalamet

Timothee Chalamet aktor yang lahir di New York City, Amerika Serikat pada 27 Desember 1995. Mengutip Britannica, Chalamet tumbuh di Manhattan bersama keluarganya. Ibunya mantan penari dan aktris Broadway dan ayahnya kelahiran Prancis yang bekerja di penerbitan UNICEF. Kakak perempuan dia bernama Pauline, penari balet dan aktris yang berperan dalam serial HBO The Sex Lives of College Girls pada 2021.

Mengutip IMDb, Chalamet mulai berakting pada usia muda. Mulanya tampil di iklan dan drama teater. Dia bersekolah di Fiorello H. LaGuardia High School of Music, Art and Performing, New York City. .

Pada 2012, ia memiliki peran berulang di serial TV Royal Pains dan Homeland. Pada 2013, setelah lulus SMA, Chalamet bergabung dengan pemeran Christopher Nolan Interstellar (2014).

Dia mendaftar di perguruan tinggi, pertama kuliah di Universitas Columbia dan Universitas New York, namun akhirnya keluar untuk fokus akting. Chalamet mendapat beberapa peran dalam film layar lebar, termasuk The Adderall Diaries (2015) dan Miss Stevens (2016).

Mengutip The Movie Database, peran Chalamet mendapat sorotan setelah memerankan Elio Perlman dalam film Call Me by Your Name pada 2017. Film ini adaptasi dari novel André Aciman tahun 2007.

Penampilannya dalam film itu mendapat pujian kritis. Pujian yang membawa Chalamet ke sorotan internasional. Ia dinominasi untuk Academy Award dalam kategori Aktor Terbaik, menjadikannya salah satu nominasi termuda dalam penghargaan itu.

Chalamet terus membangun reputasi sebagai aktor muda yang menonjol dalam industri film. Ia membintangi berbagai film seperti Lady Bird (2017), Beautiful Boy (2018), A Rainy Day in New York (2019).

Chalamet juga ikut dalam proyek-proyek film yang ambisius dan eksperimental. Ia bekerja sama dengan sutradara terkenal seperti Wes Anderson dalam film The French Dispatch (2021) dan Denis Villeneuve dalam adaptasi epik Dune (2021).

