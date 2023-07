Penyanyi Sopran Korea Selatan Lee Sang Eun Meninggal di Kamar Mandi Sesaat Sebelum Tampil

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Korea Selatan, Lee Sang Eun ditemukan meninggal di kamar mandi tempat pertunjukannya hanya beberapa menit sebelum acara di mulai. Mengutip dari Wikitree dan Imbc, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk menemukan penyebab kematiannya.

Lee Sang Eun dikabarkan telah meninggal dunia dalam usia 46 tahun. Ia ditemukan meninggal di toilet Grand Theatre Pusat Kebudayaan dan Seni Kota Kimcheon pada Kamis, 6 Juli 2023. Penyanyi dengan nama lain Sylvia Sang Eun Lee itu diundang untuk menjadi penyanyi tamu untuk konser reguler ke-33 pertunjukan Carmina Burana yang diadakan di sana. Ada pun acara tersebut dijadwalkan mulai pada pukul 07.30 waktu setempat.

Lee Sang Eun Ditemukan Panitia karena Tidak Ada di Ruang Tunggu

Menurut laporan News 1, keberadaan Lee Sang Eun dicari oleh pihak panitia karena tidak ada di ruang tunggunya, padahal sudah dekat waktu tampil. Pihak panitia yang menemukan sang penyanyi memperkirakan kejadian terjadi pada pukul 08.23 malam waktu setempat di toilet perempuan lantai 3. "(Kejadiannya) sudah waktu Lee Sang Eun untuk naik panggung, tetapi Ia tidak ada di ruang tunggu. Setelah dicari ternyata ada di dalam bilik toilet dalam kondisi pingsan di lantai," katanya.

Setelah menemukan sang penyanyi, pihak panitia langsung menghubungi 119 atau regu penyelamat darurat. Lee Sang Eun sempat dibawa ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak terselamatkan karena telah dalam kondisi henti napas.

Kematian Lee Sang Eun dalam Tahap Penyelidikan Polisi

Berdasarkan laporan Yonhap Agency pada Jumat, 7 Juli 2023, saat ini pihak kepolisian masih menjalankan tahap penyelidikan, tetapi untuk dugaan sementara tidak ada tanda-tanda kekerasan. "Polisi sedang menyelidiki penyebab pasti dari kematian tersebut dan meyakini kemungkinan kejahatan yang berhubungan dengan kematian sangat rendah," katanya.

Sementara itu, Lee Sang Eun dikenal sebagai penyanyi sopran yang kompeten. Ia lulus dari Seoul Arts High School dan Seoul National University College of Music. Tak hanya itu, Lee juga mendapatkan gelar master dari Mannes Collage of Music di New York, Amerika Serikat.

GABRIELLA AMANDA | WIKITREE | IMBC

