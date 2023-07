Perjalanan Karier Coco Lee, dari Hong Kong hingga Tembus Pasar Musik Amerika

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar duka tengah menyelimuti dunia hiburan, khususnya industri musik dunia. Pasalnya, musisi dan penyanyi asal Hong Kong, Coco Lee dikabarkan meninggal dunia pada Rabu, 5 Juli 2023. Hal ini disampaikan langsung oleh kedua adiknya, Carol dan Nancy, melalui media sosial khusus di Hong Kong, Weibo. Pelantun lagu Do You Want My Love (1999) tersebut meninggal dunia di usia 48 tahun.

Berdasarkan pada keterangan Carol dan Nancy di media sosial pribadinya, Coco Lee menghembuskan napas terakhirnya setelah sempat koma selama beberapa hari usai melakukan percobaan bunuh diri pada 2 Juli 2023. Nancy juga mengungkapkan jika sebelumnya sang kakak memang pernah didiagnosa mengalami depresi. Selama beberapa tahun ini juga, Coco selalu berjuang melawan depresinya meski berujung melakukan percobaan bunuh diri yang merenggut nyawanya.

Lantas, bagaimana latar belakang dari penyanyi sekaligus produser musik asal Hong Kong tersebut? Simak rangkuman informasi mengenai profil Coco Lee berikut ini.



Profil Singkat Coco Lee

Coco Lee adalah seorang penyanyi, penulis lagu, produser rekaman, penari, dan artis keturunan China-Amerika. Perempuan yang lahir pada 17 Januari 1975 ini memiliki nama asli Ferren Lee. Dia memulai kariernya untuk pertama kali di Hong Kong sebelum akhirnya hijrah ke Taiwan.

Untuk meniti karirnya, Coco Lee mengikuti ajang kecantikan Miss Hong Kong Pageant pada 1992. Dia pun berhasil keluar sebagai juara kedua pada ajang tersebut. Beberapa waktu kemudian, Lee pun melakukan debutnya untuk pertama kali bersama Capital Artist pada 1994. Dia bekerja sama dengan Fancy Pie Records untuk merilis album solo pertamanya yang berbahasa Mandarin.

Nama Coco Lee semakin bersinar setelah berhasil menembus pasar musik Amerika usai merilis single berjudul Do You Want My Love pada 1999. Tak hanya itu, bahkan lagu Lee tersebut berhasil masuk dalam tangga lagu domestik Amerika Serikat. Kemudian, dia pun merilis album berbahasa Inggris pertamanya di tahun 1999 bertajuk No Other Way.

Lee pernah menjadi pengisi suara dalam film Disney berjudul Mulan untuk versi bahasa Mandarin. Dia juga menjadi orang etnis Tionghoa pertama dan satu-satunya yang pernah tampil di acara Oscar. Kala itu, dia membawakan lagu A Love Before Time dari film Crouching Tiger, Hidden Dragon yang juga masuk dalam nominasi Best Original Song di Academy Award.



Biodata Singkat Coco Lee

Nama lengkap: Coco Lee

Nama Lain: Ferren Lee

Tempat lahir: Hong Kong

Tanggal lahir: 17 Januari 1975

Tutup usia: 5 Juli 2023 (48 tahun)

Pekerjaan: Penyanyi, penulis lagu, produser rekaman, artis

Genre: Pop, C-Pop, Pop Dansa, Hip Hip, R&B, Soul

Tahun aktif: 1992-2023

Label: Capital Artist, Fancy Pie, Sony Music Entertainment, 550 Music, Epic, Sony BMG, Warner Music Group, Universal Music



Karya-karya Coco Lee

Selama berkarir di dunia hiburan, Coco Lee telah memiliki berbagai karya, baik album musik maupun film yang pernah dibintangi. Selain itu, dia juga kerap menjadi juri di berbagai ajang pencarian bakat di Hong Kong. Adapun beberapa daftar karyanya adalah sebagai berikut:

Film:

- No Tobacco (2002)

- Master Of Everything (2004)

- Forever Young (2005)

Album Musik:

- Love from Now On (1994)

- Promise Me (1994)

- Brave Enough to Love (1995)

- Woman in Love (1995)

- CoCo Lee (CoCo) (1996)

- CoCo's Party (1996)

- Everytime I Think of You (1997)

- Be Careful Next Time (CoCo Lee) (1997)

- Di Da Di Hints (DiDaDi) (1998)

- Sunny Day (1998)

- From Today Until Forever 1999

- Just No Other Way (1999)

- True Lover You & Me (You & Me) (2000)

- Promise CoCo (2001)

- Exposed (2005)

- Just Want You (2006)

- East to West(CoCo) (2009)

- Illuminate (2013)

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI (CW)

