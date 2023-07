Mengenal Park Gyu Young, Pemeran Drama Korea Celebrity

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Park Gyu Young memerankan karakter utama bernama Seo A Ri dalam drama Korea atau drakor Netflix terbaru, Celebrity Seo A Ri karakter pekerja kantoran yang mendadak berubah menjadi pesohor dalam semalam berkat tindakannya yang berani. Celebrity mengangkat kisah seputar realitas kehidupan para pesohor yang glamor dan kompetitif.

“Seo A Ri yang hidup sebagai pekerja kantoran biasa tahap pertama. A Ri yang menjadi top influencer tahap kedua. A Ri yang melakukan siaran langsung berada di tahap ketiga," kata Park Gyu Young saat konferensi pers pada Senin, 26 Juni 2023.

Profil Park Gyu Young

Park Gyu Young lahir di Busan pada 27 Juli 1993. Nama Park Gyu Young menjadi sorotan setelah dipastikan sosok Seo Ah Ri dalam serial drama Korea terbaru, Celebrity. Setelah sukses membintangi drama It's Okay to Not Be Okay, Park Gyu Young makin dikenal.

Ketika ia tampil sebagai model kampus, bakatnya itu diminati JYP Entertainment. Park Gyu Young bergabung dengan sebagai trainee aktris. Mengawali karier mengambil peran-peran kecil dalam drama. Mengutip Kepoper, mula debutnhya di industri hiburan membintangi video musik penyanyi Jo Kwon untuk Crosswalk pada 2016.

Pada 2019, Park Gyu Young berkeputusan melanjutkan kariernya dengan Saram Entertainment. Pada 2020, bergabung dengan para pemeran K-drama populer It's Okay to Not Be Okay bersama Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji menjadi salah satu terobosan terbesar Park Gyu Young di industri hiburan.

Dalam It's Okay to Not Be Okay, ia telah dinilai kehebatan aktingnya. Mengutip Kprofiles, ia juga berperan mengesankan di Sweet Home (2020) dan memikat penonton dengan perannya di Dali and Cocky Prince (2021). Dia pernah masuk nominasi Aktris Baru Terbaik di Baeksang Arts Awards 2021 untuk aktingnya di serial Netflix Sweet Home.

