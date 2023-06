5 Fakta Drama HeartBeat, Taecyeon Jadi Vampir yang Jatuh Cinta dengan Manusia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru, HeartBeat menghadirkan kisah cinta antara seorang vampir yang ingin merasakan kehangatan cinta dan seorang perempuan berhati dingin yang tidak punya waktu untuk percintaan. Drama komedi romantis yang tayang mulai Senin, 26 Juni 2023 di Prime Video ini dibintangi oleh Ok Taecyeon, Won Ji An, Park Kang Hyun, dan Yoon So Hui.



5 Fakta Drama HeartBeat



1. Kisah cinta antara vampir dan manusia yang unik

HeartBeat menggambarkan kisah cinta antara seorang vampir yang ingin menjadi manusia dan seorang manusia yang harus tinggal bersama dengan sang vampir. “Pertemuan dan kisah cinta antara Seon U Hyeol dan Joo In Hae akan menghadirkan unsur komedi," kata sutradara Lee Hyun Suk.

Sutradara mengatakan bahwa drama ini memiliki perbedaan dari drama-drama tema vampir lainnya karena ceritanya sangat riang, ceria, dan nyaman untuk disaksikan.



Drama Korea HeartBeat. Dok. Prime Video

2. Menampilkan karakter vampir yang berbeda

Sutradara Lee Hyun Suk mengaku bahwa dirinya banyak merenungkan cara untuk menggambarkan vampir di drama ini. “Vampir di HeartBeat membutuhkan cinta, menghadirkan komedi, dan bisa membuat orang tersenyum dan tertawa. Saya pikir dia tidak perlu mirip dengan para vampir yang biasa dilihat penonton,” katanya. “Anda mungkin tidak akan melihat beberapa karakteristik vampir yang biasanya, namun Anda bisa mempertimbangkannya sebagai vampir Korea.”



3. Alasan para pemain untuk bergabung

Cerita yang ringan dan menghibur menjadi alasan Ok Taecyeon dan Won Ji An untuk bergabung ke dalam proyek ini. Sementara itu, HeartBeat menjadi drama pertama bagi Park Kang Hyun yang lebih dulu dikenal sebagai aktor musikal. Park Kang Hyun melihat karakternya, Shin Do Shik, sebagai sosok yang sangat berbeda dari yang pernah ia perankan sebelumnya. Di sisi lain, Yoon So Hui menjelaskan bahwa dirinya selalu ingin bermain dalam sebuah drama yang bertema fantasi.

Sang aktris menjalani dua karakter yang berbeda sekaligus untuk pertama kalinya dan berkomentar, “Saya harus memikirkan tentang jenis kehidupan yang mereka jalani, dan bagaimana mereka berubah setelah bertemu dengan U-hyeol. Karena periode waktunya berbeda, saya juga harus mempertimbangkan bagaimana mereka berbicara. Saya bersenang-senang ketika melakukan risetnya.”



Drama Korea HeartBeat. Dok. Prime Video

4. Pengalaman bekerja dengan satu sama lain

Memerankan dua karakter yang saling jatuh cinta, Ok Taecyeon dan Won Ji An tidak ragu untuk melempar pujian kepada satu sama lain. Ok Taecyeon mengagumi cara Won Ji An mengekspresikan karakternya. “Dia adalah seorang aktris yang bisa membuat Anda jatuh cinta dengan karakter Joo In Hae," katanya.

Won Ji An sendiri memuji energi Ok Taecyeon ketika syuting yang dapat mencerahkan suasana. “Meskipun dia pasti lelah, saya bisa mengambil gambar dengannya dan menerima energi yang positif," katanya.



5. Tantangan bagi para pemain

Dengan adanya unsur fantasi, Ok Taecyeon merasa efek CGI menjadi aspek yang paling sulit untuk perannya sebagai seorang vampir. “Kami berakting di tempat syuting, tapi ada hal-hal yang tidak bisa kami lihat yang baru dimasukkan saat proses pasca produksi. Saya mencoba membayangkan efek CGI-nya ketika berakting,” ujar Ok Taecyeon.

Bagi Park Kang Hyun yang terbiasa untuk bernyanyi dan berakting di depan penonton, menyesuaikan diri untuk berakting di depan kamera menjadi tantangan terbesarnya. Park Kang Hyun juga berpartisipasi untuk soundtrack drama ini dan mengakui bahwa itu juga merupakan hal yang sulit baginya. “Saya harus bernyanyi sambil mengekspresikan hati Seon U-hyeol dan bukan hati Shin Do Shik," katanya.

