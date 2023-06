Seol In-ah Kembali Sapa Penggemar Indonesia Bulan Depan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seol In-ah akan kembali menyapa penggemarnya di Jakarta, pada 5-9 Juli 2023, melalui acara Mahren J Land, di main atrium pusat perbelanjaan Senayan City secara langsung untuk seluruh penggemar. Sebelumnya, aktris berusia 27 tahun itu sempat berremu dengan penggemarnya di tahun 2022.

Seol In-ah dikenal lewat aktingnya di drama Korea “Business Proposal”. Aktris Korea Selatan menjadi role model untuk penggemarnya, mulai dari make-up, model rambut, hingga gaya penampilannya yang casual dan anggun.

Dia juga terpilih menjadi muse atau face of the brand Marhen.J, salah satu brand tas berkonsep eco-friendly. Dengan popularitas yang semakin melejit, Marhen.J memperkenalkan Seol In-ah melalui kunjungannya ke berbagai store, termasuk yang berlokasi di Indonesia.

"Para penggemar yang ingin bertemu dan berfoto langsung dengan Seol In-ah tidak akan dikenakan biaya pembelian tiket. iStyle.id membuka kesempatannya dengan cara mudah, yaitu hanya dengan mengikuti special giveaway melalui Instagram iStyle.id dan Marhen J Indonesia," bunyi keterangan pers iStyle.id. "Selain itu, Anda punya kesempatan lain dengan membeli produk Marhen.J apa saja yang bisa dilakukan secara langsung di store ataupun secara online melalui iStyle.id."

Tak hanya bertemu Seol In-ah, dalam acara Marhen.J Land para penggemar juga dapat mengikuti beragam kegiatan menarik lainnya. Misalnya kelas canvas painting, games seru apple picking,

free photobooth, free popcorn, hingga kesempatan untuk mendapatkan tas Marhen.J yang telah ditandatangani Seol In-ah.

Seol In-ah melakukan debut aktingnya pada tahun 2015, di mana ia memainkan peran kecil dalam The Producers and Flowers of the Prison pada tahun 2016. Dia pertama kali mendapatkan pengakuan untuk memainkan peran pendukung dalam drama, Strong Girl Bong-soon dan School 2017. Di tahun berikutnya, Seol In-ah, mendapat peran utama pertamanya di Sunny Again Tomorrow, yang membuatnya mendapatkan Penghargaan Aktris Pendatang Baru Terbaik di Penghargaan Drama KBS 2018.

Selain drama Sunny Again Tomorrow, dia mendapat peran utama dalam drama Beautiful Love, Wonderful Life. Dia sempat tampil spesial di drama tvN Record of Youth di tahun 2020, dan berperan dalam sejarah Mr. Queen. Namanya semakin terkenal lewat perannya dalam Business Proposal.

Setelah kontraknya berakhir dengan Qui, dia menandatangani kontrak dengan Gold Medalist 2022. Dia merilis single solo pertamanya, "Pure Love", bekerja sama dengan merek vegan Marhen J. Single yang disertai dengan video musik dirilis pada 8 Juli. Dia memulai debutnya di layar lebar dalam film Emergency Declaration pada bulan Agustus.

